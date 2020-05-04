توجيه من مركز مكافحة الأمراض للعائدين من الخارج

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض المسافرين العائدين إلى ليبيا ضرورة تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية.

وأشارت لجنة التواصل والإعلام الصحي بالمركز، في منشور عبر الصفحة الرسمية للمركز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى أن أهمية تعبئة النموذج تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وحفظ صحة المجتمع وسلامة المسافرين وتعقبًا للحالة الصحية للمواطنين.

يشار إلى أنه “تم تحديد الثلاثاء المقبل كموعد لأولى رحلات عودة العالقين الليبيين بالخارج بواقع رحلتين إلى 3 رحلات يوميا.