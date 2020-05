مكافحة كورونا بالكفرة تبحث إجراءات عودة أبناء البلدية العالقين في مصر

عقد اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا ببلدية الكفرة الأحد،

اجتماعا لبحث عودة ابناء الكفرة العالقين في مصر والبالغ عددهم حوالي57 مواطنا ومواطنة

من بينهم أطفال.

وأوضحت اللجنة في منشور لها عبر صفحة التواصل الاجتماعي

فيسبوك، أنه تم الاتفاق والتنسيق مع امر مجموع المناطق العسكرية الجنوبية بلقاسم الابعج

الذي تطوع بتخصيص القاطع السكني بمعسكر ” الشيباني ” الواقع جنوب المدينة

ليكون مكانا للحجر الصحي.

ومن جانبه أكد رئيس

المجلس التسييري بالبلدية عبدالرحمن عقوب على تحمل تكاليف نقل المواطنين من طبرق إلى

الكفرة بالإضافة الى تكاليف الإعاشة خلال فترة الحجر، مشددا أنه لم يتم تخصيص اي قيمة

مالية للجنة حتى اليوم .

ولفتت اللجنة أنه من المنتظر انهاء الاستعدادات خلال هذا

الأسبوع ومن ثم مخاطبة لجنة الترحيل بشأن المباشرة في اجراءات دخولهم عبر منفذ امساعد

البري.

