الطاهر الغرابلي يطالب بتحرير معسكر اليرموك

أدّعى رئيس ما يسمى “المجلس العسكري صبراتة” – المنحل بقرار من السراج الطاهر الغرابلي – أن الأمور الميدانية لمسلحي الوفاق تسير وفق خطة محكمه بدليل التقدمات التي حدثت خلال الأيام الماضية، على حد زعمه.

وأضاف الغرابلي، فى تصريحات عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الذراع الإعلامى للمليشيات الإرهابية والتي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت، أن شارع المطبات يؤدي لمعسكر اليرموك مباشرة وسيختصر الطريق، مؤكداً على ضرورة تقليل الخسائر على الأرض والأرواح في صفوف مسلحيهم.

واستكمل مزاعمه بوصفه القوات الموجودة الآن مع “حفتر” – القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر، بـ” الجنجويد ومقاتلين من بقايا الجيش السوداني وقوات الفاغنر الروسية وخبراء من الجيش الروسي ،على حد تعبيره، مضيفا، هؤلاء يمتلكون خبرة ودراية للمعلومات العسكرية التي نحن لا بد الآن من خبرائنا العسكريين والأركانات الموجودة وضباط الجيش ابداء إدراكهم لهذا العمل، حسب تعبيره.

ووجه الغرابلي، نداء إلى ما يصفه بالمؤسسة العسكرية بحكومة السراج – الملييشيات المسلحة وقيادات معاقبة دوليا ومطلوبة محليا- باستنهاض الخبرة الموجودة والدراسات وتكثيف المعلومات والقوة للقضاء على ما وصفه بالعدو، على حد زعمه.