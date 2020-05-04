«الناظوري» يناقش مع لجنة مكافحة وباء كورونا إنجاز المهام بكل مهنية وفي أسرع وقت

أعلن المركز الإعلامي رئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة الليبية، أن الفريق عبدالرازق الناظوري، رئيس اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا ورئيس الأركان العامة، اجتمع الأحد، باللجنة المكلفة بمتابعة وحصر المعدات والمستلزمات الطبية الموردة لمكافحة وباء كورونا بمدينة بنغازي.

وأوضح المركز الإعلامي لرئاسة الأركان العامة، في إيجاز صحفي، أن الاجتماع ناقش العديد من النقاط أهمها؛ مراجعة الإجراءات التي تم اتخاذها من قبل اللجنة المكلفة، والوقوف على العراقيل التي تعيق عمل اللجنة في إنجاز مهامها.

وأوضح الإيجاز، أنه خلال الاجتماع تم التأكيد على إنجاز اللجنة لعملها بكل مهنية ودقة وفي أسرع وقت ممكن.