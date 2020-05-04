عناصر عسكرية تعتقل رجل أعمال في مدينة هون

قامت عناصر من الجيش الوطني في مدينة هون ، ليل الأحد/ الاثنين باقتحام منزل أحد رجال الأعمال بالمدينة، حسب ما ذكره مصدر لــ 218 قال إن قوة الاقتحام تابعة لوحدة عسكرية جديدة وليست من الوحدات المعروفة بمنطقة الجفرة .

وأضاف المصدر أن عناصر الاقتحام لم تلتزم بالقوانين وقلبت البيت رأساً على عقب دون أي مراعاة ولا احترام -حسب المصدر- الذي أوضح أن رجل الأعمال ضابط جيش سابق في قوات الدفاع الجوي برتبة مقدم .

وذكر المصدر أن القوة العسكرية قامت أيضاً باعتقال تاجرين من أبناء عمومة رجل الأعمال، صادف وجودهما بالبيت واقتادتهم جميعاً إلى جهة غير معلومة، دون معرفة أسباب القبض ولا تحديد الجهة التي قامت بالمداهمة والاعتقال.

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