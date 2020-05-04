منظمة الصحة العالمية تطالب الليبييين بتوخى الحذر من فيروس كورونا

دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله مرض كورونا في البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، حسب منشور للمنظمة على موقع تويتر، مساء السبت، إنه ليس الوقت مناسبا الآن للتقليل من الحذر، وأضافت أن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تخدعنا إلى شعور زائف بالأمان، مؤكدة أن ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى، وإلى أن يصبح الاختبار أكثر انتشارا، سيكون من المستحيل التأكد من مدى انتشار المرض وانتشاره الجغرافي.

وقد حذّر رمضان عصمان مسؤول ملف كورونا بمكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية ، اليوم الأحد، من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

وقال رمضان عصمان، فى تصريحات صحفية، إن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض إنه لا صحة لهذه الشائعات التي يتم تداولها على صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التي وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس.