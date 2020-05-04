الزائدي: وجود صحافة تتمتع بحرية محدودة في بلادنا أصعب من المستحيلات الثلاثة

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يوافق الثالث من مايو من كل عام، رأى الكاتب الصحفي جمال الزائدي، أن الصحافة الحرة ركيزة من ركائز منظومة ديمقراطية قائمة على مبدأ فصل السلطات تجسد فيها الصحافة والإعلام ضمنا دور الرقيب الملتزم بقواعد اللعبة تحت حماية قوانين ولوائح ومواثيق شرف مهنية وغيرها، وأنها ليست رهينة قرار سياسي، أو قرار من صاحب رأس المال الممول.

وقال الزائدي، في تدوينة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة مازال له مايبرره في الدول التي تتمتع باستقرار سياسي واقتصادي وسلم اجتماعي قائم على شرعية دستورية واضحة، وذلك رغم التغول التكنولوجي ممثلا في الفضاءات المفتوحة ، المتاحة عبر السوشيال ميديا، والتي مكنت لغير أرباب المهنة من المساهمة في تناول الأخبار وتناقلها والتعليق عليها، وعززت من تسيد عنصر الصورة الثابتة والمتحركة.

وتابع: “مازال ثمة إحساس بالحاجة لوجود وجهة نظر ثالثة مستقلة في الصراع المجتمعي المحتدم وفق آليات تنظم العلاقة بين الحكام والمحكومين، وذلك مع التحفظات العملية والأيديولوجية ، على جدوى الدور المهم الذي تقوم به الصحافة في مراقبة أداء السلطات ، وطغيان الطبقات المسيطرة على رأس المال والإنتاج.

وأكمل الزائدي، أنه مع التأكيد أنه لم توجد بعد الصحافة المحايدة والصحفي الحر، حتى في اعرق الديمقراطيات، لكن على الاقل يمكن الحديث عن صحافة محترفة ملتزمة بمفردات القاموس المهني وصحفي يتمتع بقدر من المسؤولية تجاه الحقيقة وتجاه المجتمع الذي ينتمي اليه، لذلك لايكاد يخلو تقرير من التقارير السنوية الصادرة عن مؤسسات ومنظمات دولية مستقلة مهتمة بمتابعة أحوال حرية الصحافة في العالم، من رصد انتهاكات وملاحقات قانونية ضد عشرات بل مئات الصحفيين ممن رفضوا خيانة الحقيقة تحت أي مبرر من المبررات التي يتفنن الساسة في اختلاقها”

كما رأى جمال الزائدي، أن الحديث عن إمكانية وجود صحافة حرة أو حتى صحافة تتمتع بحرية محدودة، تحت الشرط السياسي والأمني الحالي في بلدان العالم الثالث، وفي بلادنا تحديداً سيبدو أشبه بالحديث، بل أكثر صعوبة من الحديث، عن المستحيلات الثلاث “العنقاء والغول والخل الوفي”، وفق قوله، متابعا: “إذا كانت حرية الكلمة و الرأي المرتبطة بمفهوم المواطنة مستحيلة في ظل حرية مطلقة للرصاصة والقذيفة والصاروخ، فمن باب أولى ألا يكون للصحافة الحرة مكان ولا وجود ولاصوت”

وأكد الزائدي، أن مشكلة الصحافة والصحفيين على المستوى الوطني، صارت أكثر تعقيدا وأكثر إثارة للتقزز ، حين ينصرف الصحفي إلى لعب دور شاعر القبيلة في الزمن الجاهلي، بحسب وصفه، مستغلا واقع الصراع والتشرذم، ويتحول الصحفي إلى بوق يؤجج الفتن والانقسامات سعيا للمنفعة الشحصية بالظهور الإعلامي أو الأموال”