وزارة الصحة تتابع جهود مكافحة كورونا في “زاوية الدهماني” و “بوسليم”

قامت إدارة التفتيش والمتابعة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق بجولة ميدانيه للوقوف علي جاهزية الأطقم الطبية في استقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بمجمع عيادات زاوية الدهماني.

وتأتي الجولة ضمن الخطة الموضوعة وتكثيف الجهود لمجابهة فيروس كورونا ومراقبة مدى الإلتزام بمعايير الوقاية والمحافظة والسلامة للمترددين على المستشفى والأطقم الطبية- حسب مانشرته الوزارة على حسابها الرسمي .

وشملت الجولة الميدانية أيضاً زيارة مستشفي “بوسليم” للوقوف علي سير العمل والإلتزام بكافة الاحتياطات لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض مع تقديم الخدمات الصحية الطارئة للمترددين والالتزام بتوصيات وزارة الصحة الاحترازية في استعمال الأدوات الشخصية والتعقيم وغيرها .

وأكد مسؤلو مكتب التفتيش والمتابعه أن المكتب لن يقصر في أخذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين والمتهاونين وإحالتهم لقسم التحقيق بمكتب التفتيش والمتابعة حفاظاً على سلامة المواطنين والأطقم الطبية .

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