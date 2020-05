لجنة أزمة بلدي صرمان تسحب عينات من سائقي الشاحنات برأس جدير

شاركت لجنة الأزمة لمكافحة وباء كورونا ببلدية صرمان، الأحد،

في حملة المركز الوطني لمكافحة الأمراض لأخد العينات لسائقي الشاحنات الموجودين بالحجر

الصحي بالحضيرة الجمركية رأس جدير.

وأوضحت اللجنة

في تسجيل مصور أن فريق الرصد والتقصي والإستجابة السريعة ذهب لأخد عينات وللمرة الثانية

للمخالطين الدرجة الأولى للمصاب بالمدينة مع اليوم الأخير لإنقضاء مدة الحجر الصحي

لهم.

وتابعت اللجنة أنه سيتم تحليل العينات في المركز الوطني

لمكافحة الأمراض وإعلان نتائجها.

