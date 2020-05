الصحة العالمية تحذر ليبيا في المراحل الاولي من انتشار كورونا

طالبت منظمة الصحة العالمية، الأحد، السلطات الصحية في ليبيا

على توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يشكله انتشار فيروس كورونا في

البلاد.

وقالت ممثلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا إليزابيث هوف، في

بيان لها إن الأرقام المنخفضة التي يتم الإبلاغ عنها يجب ألا تبث بشعور زائف بالأمان،

مؤكدة أن ليبيا في المراحل الأولى من الوباء ولم تصل بعد إلى ذروة العدوى.

ودعت هوف السلطات الصحية في ليبيا إلى زيادة إجراءات الاختبارات

في جنوب ليبيا وتوسيع نطاق التحاليل لتشمل المرضى الذين يعانون من الأمراض الشبيهة

بالإنفلونزا والالتهابات التنفسية الحادة الوخيمة، مؤكدة أنه من الضروري توفير إمدادات

كافية ومنتظمة من مجموعات الاختبار.

