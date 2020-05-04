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في رسالة للقضاء .. الكبير يتهم السراج بإحتكار السلطة ويحذر من خطر أشد من كورونا

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – ندد محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير باستناد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج على قانون الطوارئ في مطالبته للمركزي بفتح منظومة بيع النقد الأجنبي واصفًا إياه بأنه إجراء غير صحيح ولا علاقة له بقانون الطوارئ .

كتاب السراج

وأكد الكبير في كتاب أرسله يوم 30 أبريل المنصرم إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء ردًا على كتاب السراج  أن إعلان حالة الطوارئ جاء لمواجهة وباء كورونا فقط ولا يبيح استخدامه لتمرير قرارات أخرى، متهمًا السراج بالإستفراد بالقرار في المجلس الرئاسي  والانحراف بتطبيق قانون الطوارئ بما يشكل خطرًا أكثر من كورونا ذاته  .

وكان المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب قد أكد هو أيضًا في حوار خاص مع صحيفة المرصد بتاريخ 2 مايو بأنه لم يعد هناك شيء إسمه مجلس رئاسي وأن كل ماهو موجود رئيس لهذا المجلس يحتكر القرار بالمخالفة للإتفاق السياسي الذي يتحدث عنه ويتمسك به عدا عن عدم حصوله على الثقة أصلًا  .

وفي مايلي النص الكامل لكتاب الكبير :

السيد المستشار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المحترم

بعد التحية ،،

تلقينا خطابكم الموجه إلينا وإلى السيد رئيس المجلس الرئاسي ذو الإشاري رقم (513) والمؤرخ في 12 أبريل 2029، وإن مصرف ليبيا المركزي يؤكد لكم على ما يلي :

أولا: بالإشارة إلى ما جاء في النقطتين “ثانيا وثالثا” من خطابكم، بشأن إعطاء المشروعية “ الاستثنائية” التي منحها قرار إعلان حالة الطواری لهرم السلطة التنفيذية” تشير إلى ما يلي :

• إن إعلان حالة الطوارئ يستلزم صدوره من سلطة أعلى من السلطة التنفيذية الموكل لها بحسب القانون اقتراح إعلان حالة الطواريء، وهو ما لم يتحقق في القرار (209) لسنة 2020  الصادر عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ودون الإشارة في ديباجته إلى انعقاد اجتماع للمجلس الرئاسي لإقرار هذا القرار.

و عملا بنص المادة الثانية من المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 بشأن حالة الطواريء، لا تكون الإجراءات أوالتدابير المتخذة تأسيسا على حالة الطواريء صحيحة إلا إذا كانت لازمة المواجهة السبب المحدد في إعلان حالة الطواريء، ولا خلاف على أن إعلان حالة الطواريء جاء مؤسسا على تفشي وباء كورونا فقط لا غير، ولا يكون مبررا لحالة الطواريء أسباب أخرى غير جائحة كورونا، ليست مستجدة ولا طارية، مع التأكيد هنا على أن مصرف ليبيا المركزي قد قام باتخاذ كافة الإجراءات المناطة به ضمن اختصاصاته لمواجهة وباء كورونا.

ثانيا: إن الحالة الاستثنائية التي يؤسس عليها إعلان حالة الطواريء لا يجوز أن تكون مبررة للسلطة التنفيذية لانتهاك المباديء الأساسية لنظام الدولة، كمبدأ سيادة القانون، والمحافظة على كيان الدولة ومواردها، وضمان الاستدامة المالية، والفصل بين السلطات، وإحترام الحقوق والحريات العامة، وعدم التعسف في استعمال الحق .

ثالثا: إن ما يعتبر صحيحاً من إجراءات في حالة الطواريء كما أسلفنا هو فقط تلك الإجراءات التي تعتبر لازمة لمواجهة سبب إعلان حالة الطواريء (مجابهة وباء كورونا)، وبالتالي فإن استطراد السيد رئيس المجلس الرئاسي إلى مسائل أخرى لا علاقة لها بالسبب الذي أعلنت لأجله حالة الطواريء (مجابهة وباء كورونا) كطلبه فتح منظومة النقد الأجنبي في ظل إيقاف إنتاج النفط وتصديره وانهيار أسعاره في الأسواق العالمية، أو طلبه صرف مرتبات المواطنين قبل اعتماد الترتيبات المالية، وهي مسائل لا علاقة لها بسبب إعلان حالة الطواريء.

وسبق لمصرف ليبيا المركزي اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وبيان وجهة نظره بالخصوص.

رابعا: إن تركيز السلطات في يد شخص واحد (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني) بحسب المادة الرابعة من القرار رقم (209) لسنة 2020 الصادر عن المجلس الرئاسي، يمثل تجاوز لنص وروح المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 ، عدا عن مخالفته لنصوص الاتفاق السياسي الليبي، وبالتالي فإن ثمة مخاطر حقيقية بأن ينحرف تطبيق حالة الطواريء عنمغزاه ليكون ذلك الانحراف أكثر ضررا بالبلاد من “وباء كورونا”.

خامسا: إن المرسوم بقانون الصادر سنة 1955 بشأن حالة الطواريء، قد قيد السلطة التنفيذية باتخاذ تدابير محددة لمجابهة حالة الطواريء، وردت في المادة الرابعة من القانون على سبيل الحصر، فصر المشرع التدابير اللازم اتخاذها فيها دون ما عداها.

ختاما، يؤكد مصرف ليبيا المركزي تعويله على مؤسسة القضاء الليبي العريقة باعتبارها حامية العدالة والضامنة للحقوق والحريات وطوق النجاة الداعم الاستقرار كيان الدولة، ويكرر استعداده للتعاون مع كافة المؤسسات في كل ما من شأنه الحفاظ على استمرار الدولة وتماسكها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة والله كلامك للقضاء ممتاز ياكبير ولكن السراق صبي اردوغان الذي عينه بالصخيرات لا تهمه ليبيا؟؟؟لانه لص تركي:

    الحق انك ياسيد كبير قد كبرت بنظر بكلامك هذا ورفعك امر انقضاض السراق
    علي ماتبقي من رصيد في مصرف ليبيا المركزي هذه شجاعة منك غب وجه صبب اردوغان هذا اقصد السراق هو تركي الاصل فهو لا يحب ليبيا بقدر مايحب تركيا واردوغان صاحب مؤامرة الصخيرات
    نعم لقد عينة وشكل المؤامرة مع الاخوان الخونة ليحقق وهمه بأن ليبيا ميراث اجداده يقصد ليبيا البترول ميراث اجداده
    ما علينا بأردوغان اللص الجعان -هذا لقبه
    الذي خشيت ان تفوله ان هناك مجلس نواب يجب الرجوع اليه ليوافق كعادة الشعوب المحترمة لكن
    هذا الصبي السراق الذي لا يهمه الا احتلال ليبيا ويقدمها هديه للص الجعان
    لايفكر الا فيما يمليه عليه اردوغان اللص الجعان
    انا مواطن عربي إقتصادي وافهم واقدر موقفك وماتعانيه وخوفك من افلاس مصرف ليببا المركزي قوت الليبين
    ولكن هذا السراق جعل يضرب سيارات قوت الليبين ويقتل المدنيين بالصواريخ
    بل ويذبح الشيوخ كماغي صرمان ومعه الارهابيين
    انت ياسيد كبير نقطة بيضاء في ثوب
    أسود
    انت حلم جميل في وسط كابوس اسود
    انت عملت اللي عليك والتجأت للقضاء وهذه بطولة تحسب لك كرجل مبادئ وتخاف الله
    اما السراق وهذا اسمه الحقيقي فهو صبي مطيع لشيطانه اردوغان اللص ااجعان الذي حتي تركيا تكرهه
    فهو وعصاباته الاجرامية سيسطون علي المصرف ليسرقوا اموال الليبين غصبا عنك
    هكذا كان العثمانيون يفعلون هم لصوص
    انت تعلم ان اتفاقية البحارلاتكون الا للدول المشاطئه مثل مصر او تونس المجاوره ولكن ايش لم الشامي علي المغربي هذا النصاب الوقح فعل ذلك
    ليبرر سرقته امام العالم الذي لم يوافق وبعض الظالمين الذين يعينوه انتقام الله شغال معاهم للآن
    هذا السراق لو انه فعلا كان سراج لاأضاء الطريق لجيش بلاده ليطهروا طرابلس من الميليشيات التي تفتت الاوطان وهكذا كان عثمانيون الخونة اللصوص يفعلون ليمزقوا البلاد وعدوهم دائما الجيش لانه لا بقاء لهم مع الجيش اذا وجد الجيش ذهبت الشياطين
    لانهم ابناء البلاد ومطهرها من الفساد
    ولكنه الخائن رفض ونادى لشيطانه اللص الجعان اردوغان فهو لم يبق علي ليبيا اصلا حتي يستعين بجيشها
    وكانت ستتم بعدها انتخابات وصناديق وتصبح ليبيا حرة
    وماذا حتي لو خسر الرئاسة الم تشبع ياسراق من حكم ليبيا 4 سنوات مع مجلسك ؟؟؟!!
    ان السراق سراق ولص وكلب وشيطان مع شيطانه اللص الجعان اردوغان صاحب مؤامرة الصخيرات لتحفيق وهمه ميراث اجداده في عالم نسي عهود الاستعمار
    يأتي هذ الكلب وفاكرها سايبه
    لا تبتئس لقد رفعت الامر للقضاء ولله
    ويجب ان يكون القاضي شجاع مثلك علي بلده ولا اعلم من يكون؟ ربما يكون من الخونه ام الصالحين سنعرف قريبا
    المهم اللص الصبي السراق سيقفز مع عصابته علي اموال المصرف المركزي ليسرقها فهو مجرم منذ الوهله الاولي لاتيانه بالشيطان اردوغان اللص الجعان
    ولكن اعرفك ياردوغان يالص ياجعان للحرام
    انت والسراق وعصابتكم الي زوال
    والله لن ننام وليبيا بها كلب تركى او اخوان سننظفها مثلما نظفنا سيناء من
    النجسان الاخوان وعصاباتهم الارهابية
    اذا غدرت ببلدة آمنه مثل صبراته وصرمان ونكلتم بأهلها وصفقت لهم ياسراق مع شيطانك الكلب اردوغان
    فان الجيش الذي طهر بلاده الامنه وعزز اهلها وفرح برجوعهم لحضن الوطن
    سيطهرها من نجسكم قريبا ان شاء الله
    -الا إن نصر الله قريبا من المحسنين
    صدق الله العظيم

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  • The diseased Turks are pushing their leftovers(ancestors) to make liquid/cash available since their Lira is valueless and will not even purchase the Turkish lady a chocolate bar
    We thank our lord -Allah- since the blazing fires are reaching the Turkish lady from all directions, burn in hell ya ultimate traitor & coward

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