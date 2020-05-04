إرسال تمور ودان إلى دور الرعاية بطرابلس

أرسل أهالي مدينة ودان كميات كبيرة من التمور إلى مدينة طرابلس في حملة تطوعية تضامناً مع نزلاء دور الرعاية والأسر النازحة من مناطق التوتر الأمني.

ووزعت التمور على دار الوفاء لرعاية العجزة والمسنين، ودار رعاية البنين، ودار رعاية البنات، وبعض العائلات المحتاجة والنازحة.

وقال علي الشيخ المتطوع الرئيسي لهذه الحملة الذي نقل كميات التمور إنه رغم مشاق عملية النقل التي تمتد لأكثر من 15 ساعة ونقص الوقود إلا أن عمل الخير والتآلف والتضامن بين الليبيين هو العامل المهم والسباق دائما للنجاح.