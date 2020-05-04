حملة تطوعية لإفطار صائم في ودان

مجموعة من شباب العمل التطوعي ودان يجمعهم حب الخير والتكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل فقرروا تحضير وتوزيع الإفطار على الصائمين القادمين والذاهبين إلى مدينه سرت.

ينطلق شباب العمل التطوعي بالتعاون مع لجنة مكافحه كورونا المرابطين على الطريق الرابط بين مدينتي ودان وسرت ومعهم عدد من المتطوعين ضمن حملات خيريّة خلال شهر ‏رمضان المبارك، فهم يأتون إلى مقر الحملة مساء كل يوم لتجهيز ‏الأطباق وتقسيمها على حصص للصائمين.

هذه الحملة ضمن عدة حملات ‏خيرية تستهدف إفطار الصائمين منذ عدّة سنوات والعديد من هذه الحملات تنتشر في المدن الليبية، حيثُ يواظب العديد من أبناء مدينة الجفرة وخصوصاً شبابها على ‏إطلاق حملات لتقديم الإفطار للصائمين وعابري السبيل في الطرقات ‏والشوارع الرئيسيّة. ‏

ويشهد شهر رمضان المبارك التي تزداد فيه مثل هذه الحملات الخيريّة ‏تنافسا بين الأحياء والقرى من أجل فعل الخير، خاصة تلك التي تكون بين ‏فئة الشباب.