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سلاح الجو الليبي يستهدف محمية صرمان

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكرت إحدى الحسابات التابعة لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني أن طائرات سلاح الجو قامت بــ 5 ضربات استهدفت تجمعات لقوات الوفاق في محمية صرمان، وقالت وسائط إعلامية إن المحمية تستعملها قوات الوفاق كموقع للتحكم في الطيران التركي المسير، وأسفرت الضربات عن مقتل 6 عناصر من القوة الموجودة في المحمية والتابعة لقوات الوفاق.

وفيما أشارت مصادر أخرى لاستهداف مخزن ذخيرة ونقطة تحكم بالطيران المسير في مدينة زوارة- تواترت أنباء عن قصف طيران مسير يتبع قوات الوفاق لنقاط جنوب بني وليد وطال القصف سيارة مدنية نوع تندرا .. وأسفر عن مقتل شخصين من أهل المشاشية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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