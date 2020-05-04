سلاح الجو الليبي يستهدف محمية صرمان

ذكرت إحدى الحسابات التابعة لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني أن طائرات سلاح الجو قامت بــ 5 ضربات استهدفت تجمعات لقوات الوفاق في محمية صرمان، وقالت وسائط إعلامية إن المحمية تستعملها قوات الوفاق كموقع للتحكم في الطيران التركي المسير، وأسفرت الضربات عن مقتل 6 عناصر من القوة الموجودة في المحمية والتابعة لقوات الوفاق.

وفيما أشارت مصادر أخرى لاستهداف مخزن ذخيرة ونقطة تحكم بالطيران المسير في مدينة زوارة- تواترت أنباء عن قصف طيران مسير يتبع قوات الوفاق لنقاط جنوب بني وليد وطال القصف سيارة مدنية نوع تندرا .. وأسفر عن مقتل شخصين من أهل المشاشية.

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