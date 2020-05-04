نقاش في “داخلية الوفاق” حول إدارة الأزمة لمكافحة “كورونا”

ترأس وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، العميد “خالد مازن” عضو اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا المستجد – اجتماعاً ضم أعضاء الغرفة الرئيسية لإدارة الأزمة لمكافحة فيروس كورونا وزارة الداخلية، لاستعراض جملة من الملاحظات المدونة حول سير عمل الغرفة والمشاكل والعصوبات التي تعترض سير عمله- حسب ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.

وأكد “مازن” على ضرورة التقييد بالتعليمات الصادرة بشأن اتخاذ أقصي التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا، مع مراعاة النقاط السلبية التي سُجِلت ومحاولة تلافيها ومنها الخروقات التي تعترض التدابير المفروضة.

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