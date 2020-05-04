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تقرير صحفي : “ليبيا أمام معركة فاصلة عقب رمضان”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفردت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الاثنين تقريراً موسعاً رجحت مصادرها من خلاله أن ( ليبيا تتأهب لمعركة كبرى عقب نهاية شهر رمضان، في ظل حالة التحشيد الكبرى التي تتم من جانب كافة الأطراف).

وأشارت مصادر الصحيفة إلى أن تركيا بدأت بالفعل في دعم قوات حكومة الوفاق، بأسلحة نوعية متطورة، سيؤدي ظهورها على ساحة العمليات العسكرية إلى قلب الأمور رأساً على عقب وأن الخطوة التركية تأتي في أعقاب معلومات استخباراتية وصلت إلى أنقرة، بحجم التحشيد الذي تقوم به دول عربية ومقاتلين من دول أفريقية تساند الجيش الوطني  .

كما جاء في التقرير أن المصادر كشفت أن الأسبوع الماضي شهد وصول اثنين من الأسلحة التركية النوعية، إلى العاصمة الليبية ، ومن المقرر توزيعها على المحاور التي تشتعل بها المعارك، كما زودت “أنقرة” حكومة الوفاق بثلاث راجمات صواريخ أرض أرض من طراز “T-300″، بالإضافة إلى الدفع بالدبابة “نمر”، والتي تعد الأبرز ضمن منظومة التصنيع التركية.

واتهمت صحيفة “العربي الجديد” من خلال تقريرها ومصادرها، دول مصر والإمارات والسودان وجنوب السودان بإجراء اتصالات فيما بين مسؤوليها بهدف حشد أعداد كبيرة من المقاتلين المدربين، لنقلهم إلى ليبيا، تمهيداً لمعركة عسكرية كبرى يستعد لها الجيش الوطني بقيادة المشير حفتر  “القائد العام للجيش الوطني”.

وجاء في تقرير الصحيفة : ( أن منظومة صواريخ “T-300” تصنع من قبل الشركة التركية “روكتسان”، وهي تعد من أحدث طرازات صواريخ أرض أرض وأقواها، خصوصاً بعدما انتهت الشركة أخيراً من مشروع تطوير النسخة الجديدة للمنظومة).

وأسهبت الصحيفة بتوصيف مزايا الأسلحة التركية ومنها دبابات نمر وراجمات وصواريخ وونقلت عن مصادر قالت إنها ليبية مقربة من حكومة الوفاق كشفها في وقت سابق، لـ”العربي الجديد”، أن أنقرة قررت تزويد قوات حكومة الوفاق بطائرات “Anka‏” المسيرة، والتي تم تطويرها لدمج الرادار ذي الفتحة الاصطناعية وكذلك مكافحة الأنظمة.

يذكر أن الجيش الوطني طرح مطلع الأسبوع هدنة إنسانية بمناسبة شهر رمضان ومكافحة كورونا تلبيةً لطلب منظمات دولية والعديد من بلدان المجتمع الدولي فيما واجهت حكومة الوفاق هذا الطرح بالرفض الكامل لتتواصل الاشتباكات في محاور العاصمة وليستمر تدفق المقاتلين السوريين الذين تجلبهم تركيا من إدلب السورية وليواصل الطيران المسير التابع للوفاق ضربه لبلدات الطوق حول طرابلس في أنحاء قصر بن غشير والنواحي الأربعة وضواحي ترهونة ومناطق جنوبي الجبل ونسمة وبني وليد وغيرها وتسجيل استهدافات لأحياء وأهداف مدنية في الجهات المذكورة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع يولون الدبر-كما هزمنا اجدادهم العثمانيين الكلاب من قبل رزمن محمد علي:

    بإذن الله تعالي
    وبمشيئة الله القوية
    العزة لاهل ارض والحق
    سيهزم الكلب اللص الجعان للحرام
    الشيطان اردوغان
    وتعوزوا بالله من الشيطان الانسي اردوغان ومن والاه من الانس والجن
    قولوا الله اكبر
    نعوز بالله من الشيطان اردوغان
    اللهم زلزلهم اللهم نعوز بك اللهم احرقهم اللهم احصهم عدد وافنهم بدنا
    اللهم آمين
    -أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ۖ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيب – سيولي الدبر وينكص مع الشياطين ويحرقه الله هو وشياطينه التي اتي بها بإذن الله

    فاذكروا الله كثيرا وادعوا لجيشكم بالنصر علي عدوكم الشيطان الكلب النجس
    اردوغان ومواليه الخونة
    مصراته يجب ان تدك علي الخونة اللي فيها
    والزاويه يجب ان تدك علي الخونة اللي فيها

    وليكن شعارنا
    نعوز بالله من الشيطان اروغان ومن والاه

    الله اكبر الله اكبر ولله الحمد
    والله ناصرنا بعزته

    علي عدونا العثماني العفن
    بلد النجاسه والاباحة و اللصوص

    والله لنرد لك الكيل كيلين بتركيا ونزيقك
    وجيشك الذي يطيعك المرار
    كما اذقنا المرار لاجداد بزمن محمد علي وليس ببعيد
    واستغاس كلبكم بالغرب لينقذوك من ايادي ابطالنا الذين سحقوكم آنذاك
    يبدوا انهم في تركيا يخفون عنكم تاريخ الهزائم يالصوص ياأوغاد
    ياكلب ياعثماني يانجس ياحررااامي ياوسخ
    بإذن الله سنسحقكم ولن تقوم لكم قائمة ياحرامي البترول يانجس
    لن نكون عرب ان بقت اقدامكم النجسة علي ارض ليبيانا العربيه
    اللهم بحق هذا الشهر الفضيل انصر عبادك الموحدين اصحاب الارض والحق
    علي الطاغوت الشيطان اردوغان ومن والاه
    اللهم آمين
    اللهم آمين
    اللهم آمين
    -ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم
    -ألا إن نصر الله قريبا من المحسنين
    -صدق الله العظيم

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-كما هزمنا اجدادهم العثمانيين الكلاب من قبل بزمن محمد علي وليس ببعيد:

    سنذيقك ان شاء الله المرار والذل
    والهزيمة بإذن الله
    ياشيطان يااردوغان اللص الجعان للحرام
    خذلك الله وجنودك الشياطين والخونة الاخوان و مصراتة الكلاب الخونة دائما

    بمشسيئة الله تعالي وبإذنه وضله وكرمه
    لاصحاب الحق والارض
    -سيهزم الجمع ويولون الدبر
    -وكان حقا علينا نصر المؤمنين
    صدق الله العظيم
    ونصرنا الله عليكم ياشياطين الإنس

    رد
  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-كما هزمنا اجدادهم العثمانيين الكلاب من قبل بزمن محمد علي وليس ببعيد:

    سنذيقك ان شاء الله المرار والذل
    والهزيمة بإذن الله
    ياشيطان يااردوغان اللص الجعان للحرام
    خذلك الله وجنودك الشياطين والخونة الاخوان و مصراتة الكلاب الخونة دائما

    بمشسيئة الله تعالي وبإذنه وضله وكرمه
    لاصحاب الحق والارض
    -سيهزم الجمع ويولون الدبر
    -وكان حقا علينا نصر المؤمنين
    صدق الله العظيم

    رد