«القايد» من «مصراتة»: قادرون على دخول «ترهونة» لكن نفضل استسلامها حفاظاً على الأرواح

قال ناصر القايد، مدير ما يعرف بـ «إدارة الشئون المعنوية بالمنطقة الوسطى»، التابعة لـ”حكومة السراج”، إن: “قوات بركان الغضب ترصد عن كثب قاعدة الوطية وأي تحركات بداخلها، عبر السلاح الجوي تحسباً لأي تحركات، وقد أصبحت خارج الخدمة بالنسبة لقوات حفتر” على حد زعمه.

أضاف “القايد” متحدثاً من “مصراتة” في مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “قطعنا أي إمدادات لمدينة ترهونة، ونحاصرها ونتحسس لأن بها مدنيين، ونعمل على استنزافها بشكل كبير، وهذا أفضل الحلول حتى الآن، قد نضطر إلى اقتحامها ونستطيع فعل ذلك، لكن نفضل أن تستسلم حفاظاً على أرواح المدنيين” على حد قوله.