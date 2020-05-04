«أوحيدة»: نواجه احتلالا تركياً صريحا بالاعتماد على عملاء معروفين

أكد علي أوحيدة الصحفي الليبي المستقل المقيم في بروكسل ببلجيكا، أن تشخيص الحالة الليبية واضح ولا يحتمل الجدال أو التأويل، وهو أن البلاد تواجه احتلال تركي صريح.

وقال أوحيدة، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نصيحة من القلب وتجنبا لإضاعة الوقت والجدل العقيم، إن التشخيص الجيد لحالة المريض هو الطريق الاسرع لمساعدته على الشفاء والتعافي”.

وأضاف “في الحالة الليبية التشخيص واضح. وهو احتلال تركي صريح بالاعتماد على عملاء معروفين”.

وتابع الصحفي الليبي المستقل “يوجد علاج واحد ودواء وحيد متوفر. وهو حرب التحرير. ثمنه باهظ”.

وكان أوحيدة قد أكد منذ عدة أيام، أنه رأى جنوداً يستشهدون، وجيشاً يقاوم، وشعبا نائماً في ليبيا، قائلا: “أردوغان يخوض حرباً على الليبيين بأموال الليبيين”.

وانتقد في ذات الوقت ردود أفعال الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، وروسيا وأمريكا لأنها فتحت الباب لأردوغان أن يفعل بليبيا ما يريد، محذرا رئيس مجلس النواب عقيله صالح، من أنه سيصبح مجرد بواب في إحدى سفارات أردوغان إذا لم ينتفض الآن.

وأشار أوحيدة في تغريدات سابقة أن ثقته في الجيش الليبي لا محدودة وأن تضحيات الجنود في مواجهة الغزو التركي؛ يسجلها التاريخ.

واستطرد “أسهل شيء، أي جندي يريد تحرير بلاده يتهمونه بالانقلابية والعسكريتاريا، وأي إخواني يتمرد على صناديق الاقتراع يصفونه بالتعددي والديمقراطية. أي أنهم يستهبلون الناس والمشكلة أن الناس يتجاوبون”.