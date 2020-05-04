«دردور» من «اسطنبول»: يجب على «السراج» مطالبة «الجزائر» بتقديم مساعدات للجنوب الليبي

دعا فرج دردور، “المجلس الرئاسي” إلى التواصل مع الجزائر لتقديم مساعدات إلى الجنوب الليبي، وقال متحدثاً من “اسطنبول”: “يجب التواصل مع الجنوب وتقديم المساعدات ولو الأساسية عن طريق الجزائر، ويجب عليه أن يتواصل مع العالم، والعالم يعرف أن أهداف حفتر سلطوية، لا علاقة لها بالتنمية أو غير ذلك، وبالتالي على المجلس الرئاسي تقليص مصروفات بعثاتنا في الخارج وتوجيهها إلى الجنوب” على حد قوله.

أضاف “دردور” في مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “باحث وأكاديمي”: “يجب الجلوس مع ممثلين الجنوب في مجلس النواب أو مجلس الدولة في طرابلس، ونستمع إليهم عن كيفية التواصل وتوصيل المساعدات، حفتر اشترى نواباً من الجنوب بالمال، ولكن يجب علينا استغلال هذا الزخم، في الشرق والجنوب، مما كنا لا نتوقعه” على حد زعمه.

وتابع “دردور” قائلاً: “الشعب الليبي يرفض عسكرة الدولة ويتطلع إلى الحكم المدني، و حفتر في حالة من الضعف السياسي والعسكري حالياً، ولا نتوقع منه إلا مزيد من القمع والإجرام، وقصف المدنيين في طرابلس، وعلى المجلس الرئاسي العمل ومواصلة الجد، وبياناته الأخيرة أصبحت ترتقي إلى مستوى الحدث” على حد تعبيره.