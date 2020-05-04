النجار: لن يعود أي مواطن إلى ليبيا إلا بعد التأكد من خلوه من فيروس كورونا

ليبيا – أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن المركز اتخذ إجراءاته من الناحية الفنية بشأن عودة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

النجار أشار بحسب المكتب الإعلامي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لن يتم عودة أي مواطن ليبي إلا بعد مروره بالإجراءات التي اتخذت من حجر صحي لمدة 14 يوما والتأكد من خلوه تماما من فيروس كورونا المستجد من خلال فحص الـــPCR.

وأوضح أن الإجراءات تمثلت ومن ضمن مهام المركز في إعداد دليل إرشادي لشركات الطيران في كيفية التعامل من حيث الخطوات الوقائية مع المواطنين العالقين خلال عملية نقلهم إلى ليبيا.

كما بيّن أن هناك تنسيق ما بين وزارة المواصلات والمركز الوطني لمكافحة الأمراض في عمليات نقل المواطنين.

وعن الاجراءات المتخذة من قبل المركز عقب وصول العالقين من الخارج،قال النجار إن المركز قد جهز بطاقات لمتابعة الوضع الصحي للمسافرين سيتم تعبئتها داخل الطائرات ومن ثم تسليمها إلى مكاتب الرقابة الصحية الدولية التي بدروها ستعمل على تسليمها إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض ومن خلالها سيتم متابعة كافة المسافرين.

يُشار إلى أن الثلاثاء المقبل حدد موعد لأولى رحلات عودة المواطنين إلى ليبيا بواقع رحلتين إلا ثلاث رحلات يوما.

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