مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: لا صحة لشائعة خروج ليبيا من دائرة خطر كورونا

ليبيا – حذر مسؤول ملف كورونا في مكتب ليبيا بمنظمة الصحة العالمية رمضان عصمان أمس الأحد من الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والتي مفادها خروج ليبيا من دائرة خطر فيروس كورونا.

عصمان وفي تصريح صحفي نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس” أوضح أن هذه الصفحات تسعى لعرقلة التدابير الاحترازية التى وضعتها الجهات الطبية المختصة لمنع انتشار الفيروس، مؤكداً أن الجهة الوحيدة المخولة بالتصريح فيما يخص الفيروس هي المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ودعا المسؤول الأممي المواطنين إلى عدم الالتفات لمثل هذه الأخبار والحرص على التقيد بالتدابير والإجراءات الاحترازية والالتزام بتطبيق قرار حظر التجول والابتعاد عن الأماكن المزدحمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية