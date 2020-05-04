“امغيب”: أردوغان حوّل تونس لقاعدة عملياته في ليبيا

قال عضو مجلسِ النواب سعد امغيب إنَّ أردوغان استطاع أن يجعل من تونس قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى التشكيلات المسلّحة في طرابلس.

وأوضحَ امغيب في تدوينَةٍ على فيسبوك أنَّ الرئيسَ التونسي قيس اسعيد بموافقتهِ على استخدامِ تركيا للأراضِي والقواعدِ التونسية قد لا يعلمُ أنَّ هذا الأمر سوفَ يؤثِّرُ على مستقبلِ العلاقاتِ بينَ البلَدين.

وأكَّدَ النائبُ امغيب أنَّ الشعبَ التونسي مطالبٌ بتحديدِ موقفهِ من تصرفاتِ الرئيسِ قيس اسعيد وراشد الغنوشي رئيسِ حزبِ النهضَة، تقديراً واحتراماً لأواصرِ الأخوَّةِ والقربَة والمصاهرَة.

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