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“امغيب”: أردوغان حوّل تونس لقاعدة عملياته في ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال عضو مجلسِ النواب سعد امغيب إنَّ أردوغان استطاع أن يجعل من تونس قاعدة لوجستية لقواته وممراً للإرهابيين والمرتزقة والأسلحة منها إلى التشكيلات المسلّحة في طرابلس.

وأوضحَ امغيب في تدوينَةٍ على فيسبوك أنَّ الرئيسَ التونسي قيس اسعيد بموافقتهِ على استخدامِ تركيا للأراضِي والقواعدِ التونسية قد لا يعلمُ أنَّ هذا الأمر سوفَ يؤثِّرُ على مستقبلِ العلاقاتِ بينَ البلَدين.

وأكَّدَ النائبُ امغيب أنَّ الشعبَ التونسي مطالبٌ بتحديدِ موقفهِ من تصرفاتِ الرئيسِ قيس اسعيد وراشد الغنوشي رئيسِ حزبِ النهضَة، تقديراً واحتراماً لأواصرِ الأخوَّةِ والقربَة والمصاهرَة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر- فيس بن سعيد يبدو انه اخواني وخدع الشعب التونسي:

    منذ ان استقبل قيس بن سعيد
    اردوعان الشيطان
    الذي قال ان شمال افريقيا ميراث اجداده
    وقد شكيت في عروبته
    كان لا يجب ان يقابل هذا الشيطان اللص الجعان أردوغان
    وان كان وطنيا لا يرضخ للكلاب الاخوان
    الحثاله بتونس
    ولكن هذا يوضح ان بن سعيد يتعاون مع اردوغان علنا
    واتفاقية التجارة ظاهره وواضحه
    انها نقل اسلحة من تركيا عبر تونس وعلمها الي طرابلس
    انها اتفاقية خزي ومذلة
    وخنجرا
    في ظهر ليبيا والشعب الليبي وجيشه
    لضرب الشعب الليبي
    حسافة علي الخزي الذي نراه من مذلة بعض دول العرب للكلب اردوغان
    الذي قال شمال افريقيا ميراث اجداده
    لعن الله اجداده اللذين هزمهم خير اجناد الارص الي عقر دارهم باستنبول زمن محمد علي وليس ببعيد
    خير اجناد الارض الذين هزموا التتار بعهد سيف الدين قطز
    والقائد اابطل الظاهر بيبرس
    لا تخافوا ياعرب وترضخوا لهذا الكلب
    الشيطان اردوغان اللص الجعان للحرام
    ويريد مص دماء العرب
    ولكنه لم يقرأ التاريخ
    ويبدوا انهم بتركيا لا يذكرون هزائمهم
    بكتب التاريخ ليعلموا الطائشين
    امثال هذا الكلب اردوغان اللص الجعان
    ولكن
    نصر الله قريبا من المحسنين

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