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“الصحة العالمية”: ليبيا في المرحلة الأولى من جائحة كورونا

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دعت منظمة الصحة العالمية السلطات الصحية في ليبيا إلى توخي الحذر في مواجهة التهديد الصحي الخطير الذي يمثله فايروس كورونا في البلاد.

وقالت ممثِّلة منظمة الصحة العالمية في ليبيا، إليزابيث هوف إنَّ الوقت ليس مناسبًا الآن للتقليلِ من الحذَر.. والأرقام المنخفضَة التي يتمُّ الإبلاغُ عنها يجبُ ألَّا تَخدَعهم إلى شعور زائف بالأمان لأنَّ ليبيا في المراحلِ الأولَى من الوباءِ ولم تصِل بعد إلى ذروَةِ العدوى.

وأوصَت المنظمةُ بأنَّهُ على السلطاتِ الصحيَّةِ في ليبيا أن تزيدَ من قدراتِ الاختبارِ من خلالِ إنشاءِ مختبرٍ إضافي في الجنوبِ وتوسيعِ نطاقِ الاختباراتِ لتشملَ المرضى الذين يعانونَ من الأمراضِ الشبيهَةِ بالإنفلونزا والالتهاباتِ التنفسيَّةِ الحادَّة ، لافتةً إلى أنَّهُ سيكونُ من الضروري توفيرُ إمداداتٍ كافيةٍ ومنتظمةٍ من مجموعاتِ الاختبار.

وأشارَت هوف إلى أنَّ تحسينَ مراقبةِ الأمراضِ والتحقُّقِ منها بما في ذلكَ في أوساطِ المهاجرين يُعدُّ من الأدواتِ المهمَّةِ لإبلاغِ الاستجابَة لتفشي المرض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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