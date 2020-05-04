إيطاليا: سنعمل مع ألمانيا لإعادة التوازن للعملية إيريني

أكد السفير الإيطالي “جوزيبي بوتشيني” خلال لقائه نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد عمر معيتيق، أن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية “إيريني” لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أن معيتيق أكد خلال اللقاء الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء بأن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق الوطني وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا والتي تؤكد التقارير الأممية وغيرها تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم المعتدي.