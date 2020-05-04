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«البكوش» من «اسطنبول»: على «حكومة السراج» توجيه الأموال إلى الجنوب حتى يتحرك البعض ضد «حفتر»

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال صلاح البكوش، إن: “حكومة الوفاق لم تتعامل مع الجنوب بأي جدية في وقت من الأوقات، ولم تشرع في إعادة إعماره، ونحن نعرف ذلك، فخلال السنوات الماضية أُهمل الجنوب، ما دعا أهله إلى استقبال حفتر، ليس حباً فيه لكن لما عانوه من حكومة الوفاق”.

أضاف “البكوش” متحدثاً من “اسطنبول” في مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “محلل سياسي”: “الرئاسي لديه ما يكفي من الموارد ليعزز موقفه ويدفع من الحالة السيئة التي يعاني منها الجنوب، وسبق أن أنفق ملاييس على مجلس القضاء الأعلى، وعلى أن يوجه أموال السفريات وما إلى ذلك إلى الجنوب” على حد قوله.

وتابع “البكوش” قائلاً: “الصرف المريب على سفاراتنا في الخارج والفساد الذي تعيشه، يجب أن يوجه إلى الجنوب، لا أحد يريد أن يتحدث من المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة، وكل واحد منهم يقبض في 14 أو 15 ألف وصامت، وذلك  حتى نعطي البعض هناك الحافز للتحرك ضد حفتر، والمجتمع الدولي سيلاحظ وجود رفض لتفويض حفتر، كما هو بيان المجلس العسكري في مرزق” على حد زعمه.

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • وين الاموال ياحمار نهبها اردوغان ليواجه به الافلاس الاقتصادى فى تركيا ويصرف على امثالك من الكلاب المسعورة وان كان اهل الجنوب ليسوا مثلك من عبيد السلطان ومن عبيد الدولار والدينار ياحمار واى مبالغ يتحصلون عليها من طرابلس هى جزء بسيط من حقوقهم المنهوبة ومع ذلك هم داعمون للجيش الوطنى ويرفضون الاحتلال والمرتزقة ياديوث طول عمرك كلب عايش على التحريض على الفتنة لصالح اهداء ليبيا ولو نظرت فى المرآة ستجد وجه شيطانى صهيونى قبيح شكلك مثل كوهين

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  • الجنوب يدرك أن أطماعكم كمصاريت اليوم هي حفيده لأطماع لمصاريت الأمس وخذ هذه نبذه عن عميد مصراته ومصاريت اليوم رافعين صوره كقدوه لهم أنه االعميل الشعوبي الحاقد رمضان السويحلي كان يتلقي الدعم من تركيا والايطاليين ويحاول تمرير احقاده الشعوبية واطماعه وسط ليبيا واراد الاستيلاء علي جهد المجاهدين الذين حاربو الايطاليين من 1911 الي 1916 الي وقت معركة القرضابية كان طول هذه الفترة عميل مطيع للايطاليين يقود بانداتهم من المرتزقة الليبين ويحارب المجاهدين الليبين ابناء القبائل العربية وعندما انتصر المجاهدين علي العقيد مياني وطردوه من الجنوب بعد الانتصار الكبير في معركة القاهرة بسبها ومعارك الجهاد الاخرى مثل وادي مرسيط واوباري ومزدة وحاميات الجبل والشقيقة في ترهونة وجل المعارك في المنطقة الغربية والوسطي علم السويحلي ان نهاية اسياده الطليان قريبة من كل دواخل ليبيا فانقلب عليهم بعد مارأى الغلبة للمجاهدين في معركة القرضابية بقيادة صفي السنوسي وحمد سيف النصر السليمان وعبدالنبي بالخير الورفلي واحمد المريض واحمد السني وجل مجاهدي المنطقة الغربية والوسطي وبدأ في مراسلة اسياده الطليان والاتراك وزرع الفتن بين المجاهدين طلب للامارة بعد تكوين الجمهورية الطرابلسية التي لم يكن له اي انجاز فيها كانت فكرة انشاءها للسيد عبدالرحمن عزام وهو مصري الجنسية واول امين عام للجامعة العربية ومبعوث الدول العربية لمساعدة وله مذكرات مسجل فيها كل شئ بالوثايق وقد اثني جدا علي مجاهدي القبائل العربية مثل الزنتان والرجبان وقبائل برقة وترهونه وبني وليد ولم يكتب نص حرف علي الشعوبية من امثال السويحلي لانهم لم يكونوا لاعبي اساسيين في حركة الجهاد وانما عقب تكوين الجمهورية وقد بدأ السويحلي في نفت الاحقاد الشعوبية والتآمر مع الترك والطليان حتي جر المنطقة الغربية والجبل الغربي لحرب أهلية بعد ان شجع خليفة بن عسكر للهجوم علي الرجبان ودعم الطليان له وكذاك فعل هو في المنطقة الوسطة حيث كان علي صراع دائم مع زعيم ترهونة الذي كان قد نودي به اميراً للجمهورية الطرابلسية وهو أحمد بك المريض ثم هاجم قبائل ورفله وحاول اخضاعها لحُكمه بالقوة مدعوم من الطليان والاتراك ولقي نهايته كعميل ظالم معتدي علي اسوار بني وليد وهذه رسالة من جنوده يطلبون العفو من الزعيم عبدالنبي بلخير زعيم ورفله ومجاهدها المعروف في ذلك الوقت . رسالة ضباط حملة رمضان السويحلي الى عبدالنبي بالخير وفيما يلي نصها: ” حضرة متصرف لواء ورفلة عبدالنبي بك الأكرم، نحن الواضعون أسمائنا أسفله عموم ضباط محلة رمضان السويحلي بك بأن المذكور أجبرنا على التوجه الى ورفلة لقتال أهلها والاستيلاء عليها بأي طريقة كانت ومهددا كل من يخالف أمره بالقتل رمياً بالرصاص كما فعل بمن تخلف من أفراد العسكرية قبل وصولنا الى ورفلة، وحيث أن لا قدره لنا على مخالفة أمره خوفاً من بطشه اضطررنا الى الغزو مرغمين وقبل وصولنا الى ورفله راجعناه للمره الأخيره بترك سبيلنا متضرعين إليه كثيراً فلم يجبنا بشئ سوى أنه مكلف من الحكومة المركزية بإخضاع ورفلة والاستيلاء عليها، ولما يئسنا ووصلنا الى ورفله وأشتد الحرب علينا ولقي رمضان بك جزاءه ووقعنا نحن جميعاً أسرى في أيديكم نسترحم عطفكم النظر إلينا بعين الرحمة لاعترافنا بالحقائق المذكورة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والسلام في 14 ذي الحجة 1338 هـ الموافق 29 أغسطس 1920

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