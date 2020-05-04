«البكوش» من «اسطنبول»: على «حكومة السراج» توجيه الأموال إلى الجنوب حتى يتحرك البعض ضد «حفتر»

قال صلاح البكوش، إن: “حكومة الوفاق لم تتعامل مع الجنوب بأي جدية في وقت من الأوقات، ولم تشرع في إعادة إعماره، ونحن نعرف ذلك، فخلال السنوات الماضية أُهمل الجنوب، ما دعا أهله إلى استقبال حفتر، ليس حباً فيه لكن لما عانوه من حكومة الوفاق”.

أضاف “البكوش” متحدثاً من “اسطنبول” في مداخلة تلفزيونية مع قناة ليبيا الأحرار – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “محلل سياسي”: “الرئاسي لديه ما يكفي من الموارد ليعزز موقفه ويدفع من الحالة السيئة التي يعاني منها الجنوب، وسبق أن أنفق ملاييس على مجلس القضاء الأعلى، وعلى أن يوجه أموال السفريات وما إلى ذلك إلى الجنوب” على حد قوله.

وتابع “البكوش” قائلاً: “الصرف المريب على سفاراتنا في الخارج والفساد الذي تعيشه، يجب أن يوجه إلى الجنوب، لا أحد يريد أن يتحدث من المجلس الرئاسي أو مجلس الدولة، وكل واحد منهم يقبض في 14 أو 15 ألف وصامت، وذلك حتى نعطي البعض هناك الحافز للتحرك ضد حفتر، والمجتمع الدولي سيلاحظ وجود رفض لتفويض حفتر، كما هو بيان المجلس العسكري في مرزق” على حد زعمه.