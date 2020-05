“مكافحة الأمراض” يطالب العائدين من الخارج بتعبئة نموذج المتابعة الصحية

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الإثنين، العائدين من الخارج بضرورة تعبئة نموذج بطاقة المتابعة الصحية.

وأوضح المركز في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن أهمية تعبئة النموذج تأتي تنفيذًا للإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية وحفظ صحة المجتمع وسلامة المسافرين وتعقبًا للحالة الصحية للمواطنين.

