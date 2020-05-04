مدير «مكافحة الأمراض»: وضعنا الوبائي جيد

أكد مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بدر الدين النجار أن الوضع الوبائي في البلاد جيد، مشيرا إلى اتخاذ إجراءات محددة في ملف العالقين بالخارج، من أجل ضمان عدم استقبال حاملين فيروس كورونا المستجد بينهم.

وقال النجار إن استقبال مصابين بين العائدين سيؤثر على الوضع الوبائي ويتسبب في مشكلة، ولذا تقرر إجراء حجر صحي للعالقين في الخارج لمدة 14 يوما، في أول يوم تؤخذ مسحة للكشف عن الفيروس باستخدام جهاز «PCR» ثم مسحة أخرى في نهاية المدة، حسب تصريحاته إلى قناة «ليبيا الأحرار»، أمس الأحد.

وكشف عن إعداد دليل لإجراءات السلامة والوقاية للأطقم الجوية التي تتعامل مع العالقين، وذلك خلال رحلات العودة، مشيرا إلى أن لدى عودة المواطنين إلى المطار، لن تجرى لهم تحليلات أخرى، وإنما كشف باستخدام الكاميرا الحرارية للتأكد من أن درجة حرارتهم طبيعية.

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وأوضح أن العائد سيملأ ورقة ببياناته وأرقام التواصل معه، ويفضل أن يدخل في حجر صحي منزلي، ناصحا بألا يختلط مع كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة لمدة من الوقت.

وأمس، أعلن مركز مكافحة الأمراض سلبية تحاليل 47 عينة، لتستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 63 حالة، بينها ثلاث وفيات، فيما تعافى 22 شخصا من الفيروس، كما بلغ عدد العينات التي فُحصت 2054.

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