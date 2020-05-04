خبير أمني: تركيا تشتري الأسلحة النوعية لجيشها ثم ترسلها للمليشيات في طرابلس

حمّل الخبير الأمني المصري، العميد خالد عكاشة، تركيا، الحليف لمليشيات السراج، المسؤولية عن دخول الأسلحة النوعية إلى طرابلس تحت غطاء مذكرة التفاهم الأمني الموقعة مع تركيا والتي تتضمن تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية.

وقال عكاشة، في حديثه إلى صحيفة «الشرق الأوسط»: “الأتراك هم الطرف الوحيد الذي يستطيع امتلاك هذه النوعية من الأسلحة، حيث يمكنهم شراء هذه الأسلحة لصالح الجيش التركي، في حال عدم تصنيعها محلياً، ثم تسليمها للميليشيات المسلحة أو المرتزقة الذين تم جلبهم من ساحات القتال بسوريا”.

وأضاف “القاذفة الصاروخية (آر بي أو إيه) عبارة عن سلاح حراري متعارف عليه يحمل على الكتف، ويتميز بقدرته في تدمير آليات ثقيلة بما في ذلك الطائرات أيضاً، حيث يعمل بمنظومات ذات تكلفة مادية محدودة”.

وتابع “إلى جانب القذائف الصاروخية هناك الطائرات المسيرة التركية المتعددة المهام والخصائص ما بين الاستطلاع والتصوير أو إلقاء القذائف أو التحمل بالصواريخ مما يجعلها تنفجر عند الارتطام وجميعها يتم تسييرها من قبل الخبراء الأتراك الموجودين بغرفتي العمليات الرئيسية في مطار معيتيقة، أو قرب الحدود التونسية”.

وسبق للمبعوثة الأممية بالإنابة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، التعبير عن قلقها من هذه الأسلحة التركية، قائلة: “لقد تحولت ليبيا إلى حقل تجارب لكل أنواع الأسلحة الجديدة مما أجج القتال، حيث ظهرت منظومات مخيفة من الأسلحة الحرارية والقذائف الصاروخية وطائرات مسيّرة حديثة تنفجر عند الارتطام، جرى استخدامها بساحات القتال وبالضواحي الحضرية في طرابلس”.