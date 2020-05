اللجنة الطبية الإستشارية: استمرار المسح العشوائي للكشف عن كورونا

أعلنت اللجنة الطبية الإستشارية، الإثنين، استمرار المسح العشوائي للكشف عن فيروس كورونا لليوم الثاني على التوالي بالأحياء السكنية.

وأوضحت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أنه تم إعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية، مؤكدة أن هذا المسح يستهدف كل الأعمار من الجنسين، ويتم توزيع الفرق بطريقة عشوائية.

