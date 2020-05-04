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«المجعي»: لا هدنة مع «حفتر» ومصير قواته إما القتل أو السجن

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم مصطفى المجعي الناطق باسم ما يعرف “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” استعانة الجيش الوطني بمرتزقة من الجنجويد والمعارضة التشادية، وقال: “حفتر يستعين بهؤلاء لسد النقص في قواته، وهو لم يعد لديه خطط بديلة أو أي شيء، ويسعى فقط لإثبات أنه موجود لأنصاره، وذلك بعد إحراز بركان الغضب تقدمات مهمة في عدد كبير من المحاور، وقد وجدنا أن قواته تفخخ المنازل، مما يشير إلى يأسهم من التقدم إلى هذه المناطق مرة أخرى، وقد أفلسوا وساعة الهزيمة قاربت أمام انتصارات رجال البركان” على حد قوله.

أضاف “المجعي” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “العملية العسكرية دخلت مرحلة جديدة، فقوات البركان جنوب غرب سرت تستعد للمعركة، والتوقيت يرجع إلى القادة في غرفة العمليات، والانهزامات التي يُمنى بها حفتر جنوب طرابلس تضيق الخناق على ترهونة، وقاعدة الوطية أصبحت خارج الخدمة، ولدينا تغيرات في الخطط العسكرية وقدرة على فرض السيطرة على الأرض” على حد قوله.

وتابع “المجعي” مزاعمه قائلاً: “رجال البركان حصلوا على تفويض عشرات الآلاف من الليبيين، وهم يعلموا هذا القرار، ويمثلون الشرعية، وكلنا ثقة في الله وإحراز النصر، ولا هدنة مع حفتر، وقواته مصيرها إما القتل أو السجن، وعندما ينهزم حفتر في الغرب الليبي، سيرتد ذلك على المنطقة الشرقية، وقد خبر بأس محاور شرق مصراتة، وأدعوه ليجرب مع مصراتة” على حد قوله.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا وبغبغان غبى يردد اكاذيب سخر منها الجميع عن الجندويد لم يرى احد منهم حتى شبح واحد بينما راينا اسرى لدى الجيش من النفايات البشرية من دواعش وقاعدة ومن تشاد تم جلبهم من اموال الشعب لحماية فاسد السراق وغصابته ولكن الجيش الوطن متمرس على قتال هؤلاء المجرمين وسحق اخوانهم من قبل فى درنة وبنغازى بامكانيات محدودة وقتها امان فالجيش الليبى اقوى بكثير وقادر على سحق هذه الصراصير التى تستقوى بالجرذان من كلاب اردوغان هزموا من قبل فى كل مكان وفروا من اسد سوريا الى اسود الصحراء وراينا احد مرتزقة جيش النخبة السورى المعارض يقول ان الجيش الليبى نار حمراء تسحق كل شئ ولا بنسى هذا الجعجعى انه فى مرمى هذه النيران التى تصل الى كل شبر فى طرابلس بينما المشير خليفة عمر المختار فى مقره امن بعيد جدا عنكم وكذلك اقليمى برقة وفزان فى امان ويحاصر الجرذان فى مساحة محدودة وجارى سحقهم بمعرفة نار حمراء لاسود الجيش الوطنى المدعوم بالشعب والقبائل الليببة المجاهدة وعمدنا يزول مفعول الترامادول سترى الحقيقة قبل ان تدفن مع اخوانك فى قبر جماعى ياجعجاعى

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    • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-كما هزمنا اجدادهم العثمانيين الكلاب من قبل بزمن محمد علي وليس ببعيد:

      الله عليك
      قد افحمت الجعجاع
      الكذاببين
      يكذبون كما يتنفسون
      سيأكلهم الطاعون عاجلا
      بإذن الله
      هذا العبد المرسل من عند الله

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  • وربما يا مجعي الوضع سيكون العكس هو الصحيح وسيكون مصير مليشيات مصراته الخارجه عن أجماع الليبيين لسنه 2020 هو نفس مصير مليشيات مصراته التي خرجت عن اجماع الليبيين 1920 ولنا في التاريخ عضه وعبره وقبل ما ألقي عليك قولاً ثقيل احب التنويه الي انه عدم تطرقي للحديث عن عملاء من الشرق راجع لكونه لا احد يمجد فيهم ولا احد يرفع في صورهم او يرسمها علي المدرعات وطالما هم نسياً منسياً لذلك تركتهم بلا ايضاع من هم ولكن الدور جاي لاحداث توازن في الانتقاد اتمني ان تصل الفكره للقراء وخذ عندك هذا كبير قادة مصراته العميل الشعوبي الحاقد رمضان السويحلي كان يتلقي الدعم من تركيا والايطاليين ويحاول تمرير احقاده الشعوبية واطماعه وسط ليبيا واراد الاستيلاء علي جهد المجاهدين الذين حاربو الايطاليين من 1911 الي 1916 الي وقت معركة القرضابية كان طول هذه الفترة عميل مطيع للايطاليين يقود بانداتهم من المرتزقة الليبين ويحارب المجاهدين الليبين ابناء القبائل العربية وعندما انتصر المجاهدين علي العقيد مياني وطردوه من الجنوب بعد الانتصار الكبير في معركة القاهرة بسبها ومعارك الجهاد الاخرى مثل وادي مرسيط واوباري ومزدة وحاميات الجبل والشقيقة في ترهونة وجل المعارك في المنطقة الغربية والوسطي علم السويحلي ان نهاية اسياده الطليان قريبة من كل دواخل ليبيا فانقلب عليهم بعد مارأى الغلبة للمجاهدين في معركة القرضابية بقيادة صفي السنوسي وحمد سيف النصر السليمان وعبدالنبي بالخير الورفلي واحمد المريض واحمد السني وجل مجاهدي المنطقة الغربية والوسطي وبدأ في مراسلة اسياده الطليان والاتراك وزرع الفتن بين المجاهدين طلب للامارة بعد تكوين الجمهورية الطرابلسية التي لم يكن له اي انجاز فيها كانت فكرة انشاءها للسيد عبدالرحمن عزام وهو مصري الجنسية واول امين عام للجامعة العربية ومبعوث الدول العربية لمساعدة وله مذكرات مسجل فيها كل شئ بالوثايق وقد اثني جدا علي مجاهدي القبائل العربية مثل الزنتان والرجبان وقبائل برقة وترهونه وبني وليد ولم يكتب نص حرف علي الشعوبية من امثال السويحلي لانهم لم يكونوا لاعبي اساسيين في حركة الجهاد وانما عقب تكوين الجمهورية وقد بدأ السويحلي في نفت الاحقاد الشعوبية والتآمر مع الترك والطليان حتي جر المنطقة الغربية والجبل الغربي لحرب أهلية بعد ان شجع خليفة بن عسكر للهجوم علي الرجبان ودعم الطليان له وكذاك فعل هو في المنطقة الوسطة حيث كان علي صراع دائم مع زعيم ترهونة الذي كان قد نودي به اميراً للجمهورية الطرابلسية وهو أحمد بك المريض ثم هاجم قبائل ورفله وحاول اخضاعها لحُكمه بالقوة مدعوم من الطليان والاتراك ولقي نهايته كعميل ظالم معتدي علي اسوار بني وليد وهذه رسالة من جنوده يطلبون العفو من الزعيم عبدالنبي بلخير زعيم ورفله ومجاهدها المعروف في ذلك الوقت . رسالة ضباط حملة رمضان السويحلي الى عبدالنبي بالخير وفيما يلي نصها: ” حضرة متصرف لواء ورفلة عبدالنبي بك الأكرم، نحن الواضعون أسمائنا أسفله عموم ضباط محلة رمضان السويحلي بك بأن المذكور أجبرنا على التوجه الى ورفلة لقتال أهلها والاستيلاء عليها بأي طريقة كانت ومهددا كل من يخالف أمره بالقتل رمياً بالرصاص كما فعل بمن تخلف من أفراد العسكرية قبل وصولنا الى ورفلة، وحيث أن لا قدره لنا على مخالفة أمره خوفاً من بطشه اضطررنا الى الغزو مرغمين وقبل وصولنا الى ورفله راجعناه للمره الأخيره بترك سبيلنا متضرعين إليه كثيراً فلم يجبنا بشئ سوى أنه مكلف من الحكومة المركزية بإخضاع ورفلة والاستيلاء عليها، ولما يئسنا ووصلنا الى ورفله وأشتد الحرب علينا ولقي رمضان بك جزاءه ووقعنا نحن جميعاً أسرى في أيديكم نسترحم عطفكم النظر إلينا بعين الرحمة لاعترافنا بالحقائق المذكورة والله لا يضيع أجر من أحسن عملاً والسلام في 14 ذي الحجة 1338 هـ الموافق 29 أغسطس 1920 لم أتدخل في النصوص او اضيف شئ او انقص شئ مما وجدته في بطون الكتب لكثير من السير العملاء النتنه والعماله ليست حكر علي ناس من مدن غرب ليبيا لا يفتح لكم ربي فالدور جاي علي عملاء ليبيين من الشرق مش ناسيهم سنفرغ للعميل منهم صفحات ولكن وما قمت به تصحيح اخطاء الاملاء فقط فمن سيطلع رسالة الأصليه لطلب العفو من ضباط السويحلي سيجدهم قد كتبوا النضر بعين الاعتبار هكذا وهي في الصح تكتب هكذا بعين النظر وسيجد قد بدءا والصحيح هي قد بدأ وهذا التصحيح لا يمس الجوهر بس هو يعدل في المظهر فقط

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    • ممتاز ياأستاذ زايدان زايد

      اوضحت تاريخ الخونة المصراتين
      وافحمت الجعجاع
      والخونة الاخوان
      هزم الله الشيطان اردوغان اللص الجعان
      -الا إن نصر الله قريب من المحسنين

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  • Avatar يقول د ا ع لأهلنا بليبيا الشقيقة ان شاء الله سيهزم الجمع ويولون الدبر-أسال الله ان يدب الطاعون في اردوغان وجنوده كل الخونة لليبيانا العربية:

    الجعجاع
    هذا لقب الخائن الخواني
    الخونة يتشدقون بالشيطان اردوغان وزبانيته
    تتكلم عن مصراتة وتاريخهم في الخيانة
    الذي تتغافل عنه
    انهم حثاله مثلك وان شاء الله رب الزة والقدرة
    سيصيبهم الله القوي العزيز بالطاعون
    الذي يأكل الظالمين في كل مكان
    وانتم ياخونة ياجالبي الخزي والعار للشعب الليبي بجلبكم للكلب اردوغان وكلابه
    تفرحون بضرب الطائرات للمدنيين وقوتهم ورزقهم
    الاخوااااان
    هم المنافقون
    قاتلهم الله اني يؤفكون
    ونصر الله قريب من المحسنين

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