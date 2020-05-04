«المجعي»: لا هدنة مع «حفتر» ومصير قواته إما القتل أو السجن

زعم مصطفى المجعي الناطق باسم ما يعرف “المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب” استعانة الجيش الوطني بمرتزقة من الجنجويد والمعارضة التشادية، وقال: “حفتر يستعين بهؤلاء لسد النقص في قواته، وهو لم يعد لديه خطط بديلة أو أي شيء، ويسعى فقط لإثبات أنه موجود لأنصاره، وذلك بعد إحراز بركان الغضب تقدمات مهمة في عدد كبير من المحاور، وقد وجدنا أن قواته تفخخ المنازل، مما يشير إلى يأسهم من التقدم إلى هذه المناطق مرة أخرى، وقد أفلسوا وساعة الهزيمة قاربت أمام انتصارات رجال البركان” على حد قوله.

أضاف “المجعي” في مداخلة مع قناة “ليبيا بانوراما” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد: “العملية العسكرية دخلت مرحلة جديدة، فقوات البركان جنوب غرب سرت تستعد للمعركة، والتوقيت يرجع إلى القادة في غرفة العمليات، والانهزامات التي يُمنى بها حفتر جنوب طرابلس تضيق الخناق على ترهونة، وقاعدة الوطية أصبحت خارج الخدمة، ولدينا تغيرات في الخطط العسكرية وقدرة على فرض السيطرة على الأرض” على حد قوله.

وتابع “المجعي” مزاعمه قائلاً: “رجال البركان حصلوا على تفويض عشرات الآلاف من الليبيين، وهم يعلموا هذا القرار، ويمثلون الشرعية، وكلنا ثقة في الله وإحراز النصر، ولا هدنة مع حفتر، وقواته مصيرها إما القتل أو السجن، وعندما ينهزم حفتر في الغرب الليبي، سيرتد ذلك على المنطقة الشرقية، وقد خبر بأس محاور شرق مصراتة، وأدعوه ليجرب مع مصراتة” على حد قوله.