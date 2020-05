العامة لخدمات النظافة بسرت تشكو تأخر مرتبات موظفيها لأكثر من 8 شهور

بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية سرت سالم عامر سالم، الاثنين،

مع رئيس اللجنة الادارية للشركة العامة لخدمات

النظافة بسرت بشير لأحرش، مشكلة تأخر صرف مرتبات العاملين بالشركة لأكثر من 8 شهور

.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، فى بيان له عبر الصفحة

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك “، أنه تم خلال اللقاء مناقشة عدد

من الموضوعات التى تتعلق بالمعوقات التي تواجه سير عمل الشركة، وفي مقدمتها مشكلة تأخر

صرف رواتب العاملين ، مؤكدا أن الطرفين اتفقا على وضع ألية من شأنها مخاطبة جهات الاختصاص

بشكل عاجل.

