أمن اجدابيا تنتهي من حصر مواطني المدينة العالقين بمصر

أعلنت مديرية أمن اجدابيا، الإثنين، الإنتهاء من حصر جميع العالقين في مصر من سكان مدينة اجدابيا عن طريق وحدة التوثيق بالمديرية.

وأوضحت المديرية في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الكشوفات أحيلت إلى جهات الإختصاص والتي أكدت بأن عودتهم ستكون مسألة وقت فقط وذلك بعد إستكمال التنسيق بين لجنة العالقين واللجنه العليا.

