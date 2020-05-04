معيتيق لـ السفير الإيطالي: عملية إيريني غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق

ليبيا – إجتمع عضو المجلس الرئاسي أحمد معيتيق أمس الأحد مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني لبحث عملية “إيريني” البحرية لمراقبة حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.

معيتيق قال خلال اللقاء بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة ورزاء الوفاق إن العملية غير كافية ولم يتم التشاور حولها مع حكومة الوفاق وأغفلت مراقبة الجو والبحر والحدود البرية الشرقية لليبيا ، زاعما وجود تقارير تؤكد تدفق السلاح والعتاد عبرها لدعم من وصفه بـ”المعتدي” (القوات المسلحة الليبية).

وبدوره، أشار السفير بأن بلاده ستعمل مع ألمانيا وبعض الدول الأوروبية بشأن إعادة التوازن في العملية لمراقبة الحدود البرية ومنع تهريب النفط الخام بطرق غير شرعية لضمان تنفيذ العملية بشكل حيادي.