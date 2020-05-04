لجنة مكافحة كورونا طرابلس تشدّد على تطبيق مجموعة من الإجراءات الصارمة على من يخترق قرار الحظر

ليبيا – شدّدت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا المستجد طرابلس في اجتماعها اليومي على تطبيق جميع الإجراءات الصارمة على من يخترق قرار الحظر بعد ملاحظة العديد من الخروقات من قبل أصحاب المحلات التجارية التي لايشملها الإستثناء ممّا يعرقل الجهود المبذولة لمكافحة ومجابهة الفيروس.

اللجنة وجهت عبر مكتبها الإعلامي العديد من الرسائل العاجلة للجهات ذات الإختصاص وعلى رأسها الحرس البلدي لتطبيق والإلتزام بالحظر المفروض بموجب القرار رقم 288 للعام الحالي.

وبدورهم،أشار رئيس اللجنة والأعضاء بأن المجموعات التي تتجول خلال ساعات الحظر من غير حاجة وضرورة وغير مكترثين بخطورة هذا الوباء وسرعة انتشاره يجب أن تطبق عليهم القوانين الصارمة لسلامة المواطنين من الوباء وأن الإلتزام بالخطة العلمية للإستجابة الوطنية سيضمن سلامة الجميع من الإصابة بفيروس كورونا وتفشي المرض في ليبيا.

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