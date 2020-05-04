سيالة والسفير الإيطالي يناقشان التصريحات الأخيرة لكل من المستشار صالح والمشير حفتر

ليبيا – اجتمع وزير خارجية الوفاق محمد سيالة أمس الأحد بمكتبه بمقر ديوان الوزارة مع سفير جمهورية إيطاليا بوتشينو جريمالدي.

الاجتماع تناول بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة آخر التطورات التي تمر بها العاصمة طرابلس و ما وصفه سيالة بـ”العدوان المستمر” (تقدم القوات المسلحة غلى العاصمة) من قبل من وصفهم بـ “ميلشيات حفتر” (القوات المسلحة الليبية).

وتطرق الاجتماع للتصريحات الأخيرة لكل من رئيس مجلس النواب عقيله صالح والقائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر ورؤية كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي وخطته لمراقبة توريد الأسلحة إلى ليبيا والمعروفة بخطة ايريني وسبل التعاون المشترك بين البلدين.

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