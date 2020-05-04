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صهد: عقيلة صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب لعقد جلسة

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن البيانات المتتالية التي وصفها بـ” المتضاربة ” الصادرة عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تدل دلالة واضحة على التخبط الناتج عن حجم الضغوطات التي أخضع لها نفسه حسب زعمه.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن المستشار صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب ويحاول أن يزاول سلطات القائد الأعلى التي قال بأنه لا يملكها أصلاً ولا يستطيع أن ينفك من دائرته القبلية وعقليته الجهوية حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :” في نفس الوقت لا يستطيع صالح إلا أن يخضع لإملاءات من دول بعينها وإن كانت تدعم حرب حفتر إلا أنها باتت تواجه خلافا في مصالحها المتضاربة، والحرج الذي يواجه عقيلة الآن هو الهزيمة التي باتت تلوح في طرابلس والمسؤولية عن الدماء التي سالت والرغبة في إيجاد مخرج”.

واختتم حديثه قائلاً :” لكن هذا الأمر يتعارض مع عناد حفتر ورغبته الجامحة لاستمرار الحرب والسعي للسيطرة على السلطة بالقوة متجاوزا مجلس النواب ورئيسه الذي أعطاه الرتب والمنصب” حسب زعمه.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • انت متخلف عقلى فهو لا يحتاج لنصاب يانصاب فبعد انتهاء اتفاق الصخيرات وتشيعها فى جنازة شعبية عادت اليه السلطة التنفيذية كرئيس مؤقت للبلاد وبصفته اعلى سلطة شرعية منتخبة فى البلاد وهو القائد الاعلى للجيش الوطنى الذى يسيطر على 90% من الاراضى الليبية

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  • قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق
    .راسه مثل رأس الخنزير وشكله غبى الا يستحى هذا الميبون وهو يعمل تحت قائده الاعمى فاسد السراق باعتراف الجميع ان فائز السراق فاسد ويستحق السجن وهذا ورد على قناة اخوانية عندما قال محمود عبدالعزيز الحقيقة واختفى بعدها
    الا يستحى هذا التيس وهو يرى مرتزقة من نفايات الارهاب نقلت من سوريا الى ليبيا لنقل الفوضى والدمار ياحمار اتفوووووه عليك حقير

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