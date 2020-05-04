صهد: عقيلة صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب لعقد جلسة

ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن البيانات المتتالية التي وصفها بـ” المتضاربة ” الصادرة عن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تدل دلالة واضحة على التخبط الناتج عن حجم الضغوطات التي أخضع لها نفسه حسب زعمه.

صهد أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن المستشار صالح يريد أن يظهر بمظهر رئيس برلمان لكنه لا يملك حتى النصاب ويحاول أن يزاول سلطات القائد الأعلى التي قال بأنه لا يملكها أصلاً ولا يستطيع أن ينفك من دائرته القبلية وعقليته الجهوية حسب زعمه.

وأضاف مدعياً :” في نفس الوقت لا يستطيع صالح إلا أن يخضع لإملاءات من دول بعينها وإن كانت تدعم حرب حفتر إلا أنها باتت تواجه خلافا في مصالحها المتضاربة، والحرج الذي يواجه عقيلة الآن هو الهزيمة التي باتت تلوح في طرابلس والمسؤولية عن الدماء التي سالت والرغبة في إيجاد مخرج”.

واختتم حديثه قائلاً :” لكن هذا الأمر يتعارض مع عناد حفتر ورغبته الجامحة لاستمرار الحرب والسعي للسيطرة على السلطة بالقوة متجاوزا مجلس النواب ورئيسه الذي أعطاه الرتب والمنصب” حسب زعمه.

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