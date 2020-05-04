تواصل عمليات المسح العشوائي للكشف عن كورونا في بنغازي

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة وباء كورونا تواصل عمليات المسح العشوائي لليوم الثاني في الأحياء السكنية بمدينة بنغازي للكشف عن فيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة الاستشارية أنها قامت بأعداد وتجهيز فرق متعددة للنزول داخل المناطق السكنية وسحب العينات العشوائية.

وكان مدير عام المركز الليبي للبحوث والدراسات عبدالغفار المنفي قال إن هذا المسح يعتبر للحالات العامة ويستهدف كل الأعمار من كلى الجنسين، مبينا أن توزيع الفرق كان بطريقة عشوائية، وأن هناك تجاوب كبير جدا بين الناس في هذه الأحياء وتعاون إيجابي