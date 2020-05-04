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خبير أمني: الطائرات المسيرة التركية في ليبيا يتحكم بها خبراء أتراك موجودين بمطار معيتيقة أو قرب الحدود التونسية

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – حمّل الخبير الأمني المصري العميد خالد عكاشة الجانب التركي الحليف لقوات الوفاق المسؤولية عن دخول أسلحة نوعية في حرب العاصمة طرابلس تحت غطاء مذكرة التفاهم الأمني الموقعة بين السراج و تركيا والتي تتضمن تبادل الأسلحة والمعدات العسكرية.

عكاشة وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الاثنين أشار إلى أن الأتراك هم الطرف الوحيد الذي يستطيع امتلاك هذه النوعية من الأسلحة، منوهاً إلى أنه يمكنهم شراء هذه الأسلحة لصالح الجيش التركي في حال عدم تصنيعها محلياً ثم تسليمها للميليشيات المسلحة أو المرتزقة الذين تم جلبهم من ساحات القتال بسوريا.

وأرجع عكاشة التفوق النوعي الذي استطاعت القوات الموالية لحكومة الوفاق تحقيقه في الأسابيع الأخيرة باستعادة سيطرتها على عدة مدن بالساحل الغربي بل والتحرك باتجاه مدينة ترهونة وتهديدها إلى الاعتماد على هذه الأسلحة الحديثة والطائرات المسيرة.

وأضاف:” الطائرات المسيرة التركية المتعددة المهام والخصائص ما بين الاستطلاع والتصوير أو إلقاء القذائف أو التحمل بالصواريخ مما يجعلها تنفجر عند الارتطام وجميع هذه الطائرات يتم تسييرها من قبل الخبراء الأتراك الموجودين بغرفتي العمليات الرئيسية في مطار معيتيقة أو قرب الحدود التونسية.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • ان باندات الغرب الليبي أو مليشيات الصخيرات المكونه من عملاء ليبيين لن تسند صف الغازي التركي وفي النهايه لا يصح الا فستنتصر ليبيا وسيحلق العار والنشنار كل عملاء تركيا اليوم كما لاحق عملاء أيطاليا بالأمس فاين ايطاليا اليوم وأين ليبيا وسنردد السؤوال نفسه أين تركيا اليوم واين ليبيا وهذه صفحات سوداء في تاريخ عمالة أهلنا في غرب ليبيا للغازي الايطالي ما تعرف (ببندة عاكف امسيك الغرياني (مليشيا عاكف ) من منا لا يذكر بندة عاكف امسيك التى جندها الاحتلال الإيطالى لتكون عونه فى السيطرة على الليبيين وتنفيذ اجندة الإحتلال بحذافيرها، كان كل اعضائها من الليبيين المتعاونيين مع المحتل الغاشم الذين باعوا وطنهم وشعبهم ودينهم وكرامتهم مقابل ليرات ايطالية وثناء العدو وليمارسوا ساديتهم على اخوتهم فى الوطن! لقد غيروا حتى دينهم ووضعوا قلادة الصليب فى اعناقهم, يقول احدهم: “اعرف احفاد احدهم وكانت عنده مناسبة فرح وكان الحضور يقتصر على العريس واخوته وعند استجلاء حقيقة الأمر تبين ان جد هذا العريس كان من ضمن بندة عاكف وكان ان نبذ ابناؤه واحفاده من قبل الجميع!” عند سيطرة المانيا على ليبيا وعودة ليبيا من جديد الى الاحتلال الايطالي, جاءت بندة عاكف امسيك الى برقة لكي تساعد الايطاليين على احكام سيطرتهم على الاقليم. عرفت بقسوتها في تعاملها مع اهالي برقة. تم تشكيل هذه البندة “او العصابة” بعناصر من الخونة الليبيين من طرابلس وضواحيها وتجهيزها وتسليحها من قبل الطليان, حيث قدر عدده بـ 14000 ليبي. ووضعوا على راس قيادتها “عاكف امسيك الغرياني” الذي اظهر استعداده لاداء المهمة وتنفيذها بالصورة المطلوبة. لدرجة عرفت معها تلك العصابة باسمه “بندة عاكف”، وذاعت شهرتها السيئة بهذا الاسم. كما عرفت ايضا عند اهالي برقة باسم “فرقة بوحبلة”، والحبلة بالعامية تعنى العصا الغليظة التي كانوا يضربون بها ضحاياهم عندما لا تكون ثمة حاجة لاستعمال الاسلحة النارية! ومن الطرائف التي تحكى عن كبار السن من مشائخ برقة الذين عاصروا تلك الحقبة المشينة: عندما استعصى على بندة عاكف السيطرة خصوصا في المناطق الجبلية الكثيرة الغابات قال عاكف امسيك للايطاليين “لو كان اتنحوا الكراديم والغثر نكمشوهم كمش” أي المعنى من كلامهم لو كان من الممكن تنحيت الجبال والغابات نقبض على المجاهدين جميعا. ايضا هي التي قتلت المجاهد يوسف بورحيل المسماري وقطعت رأسه واصبحت تردد: “اشبح يا بودور غزير .. بندة عاكف وايش تدير!”. كان ظاهر بندة عاكف البحث عن الاسلحة التي اصبحت في حوزة اهل برقة عند انسحاب الطليان وسيطرة الجيش البريطاني على الاقليم، وكان باطنها الانتقام والعقاب للسكان على ما فعلوه بالايطاليين في فترة انسحابهم. ارتكبت هذه البندة اعمالاً وحشية يندى لها الجبين. وظلت تعيث فسادا في برقة، لدرجة انها فاقت وحشية الايطاليين انفسهم! في نوفمبر 1942 حقق الجيش الثامن البريطاني بقيادة مونتوغمري انتصاره على المانيا في معركة العلمين. اضطر رومل الى الانسحاب بفيلقه الافريقي غرباً تحت ضربات الجيش الثامن. وهكذا سقطت برقة وطرابلس الغرب في قبضة الاحتلال العسكري البريطاني، اما فزان فقد قام باحتلالها في نفس الفترة الجنرال الفرنسي لكليرك زاحفا اليها من تشاد. هرب الايطاليين ووصلوا إلى ايطاليا حتى قبل أن تدخل مقدمة الجيش الثامن طرابلس، وتركوا عملاءهم يواجهون مصيرهم البائس الذي يستحقونه دون اكتراث كما هي عادة الاستعمار دائما ان يفعل بعملائه. ومن بين هؤلاء العملاء، كان عاكف امسيك الغرياني، الذي التقطته المخابرات البريطانية مع عصاته التي يهش بها على الماعز عندما كان متخفيا في زي راعي! ثم اودعته سجن الحصان الابيض قبل ان يتحول الى لونه الاسود، بثمانية وعشرين عاما على وجه الدقة والتحديد. وقد عاش معظم سنوات سجنه بالقسم العاشر الذي يقع في منتصف السجن، بجوار المشنقة والكنيسة الصغيرة التي تحولت إلى مسجد. وظل هناك إلى فترة السنوات الأولى من بداية استقلال ليبيا عام 1951 دون محاكمة، رأفة بالآخرين وبعوائلهم، لأن محاكمته لو عقدت لجـرت إليها الكثيرين. وحين مرض مرضه الاخير، نقل على اثره إلى مستشفى طرابلس المركزي حيث مات هناك بعد عدة ايام, غير ماسوف عليه

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