حزب الشعب التركي المعارض: أردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة بعد أن جعل تركيا شركة لعائلته

ليبيا – قال زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو إن إردوغان سيرحل عن الحكم لا محالة وهو يعلم ذلك، مضيفاً :” كل شخص يبقى بالسلطة لفترة معينة حتى يأتي وقت لا يستطيع فيه الحصول على أصوات الناخبين فيترك منصبه كما هو الحال مع إردوغان”.

كليتشدار أوغلو اعتبر خلال مقابلة تلفزيونية وفقاً لما نقله موقع قناة “العربية” أن أزمة تفشي فيروس كورونا في تركيا منحت فرصة للمجتمع للتفكير وأن الأوضاع في تركيا لن تعود إلى سابق عهدها قبل الفيروس، مشيراً إلى أن تركيا لها النصيب الأكبر من تداعيات أزمة كورونا.

وحَمّل كليتشدار أوغلو وزير الخزانة والمالية برات البيراق صهر إردوغان، المسؤولية عن تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد منذ توليه منصبه وعدم قدرته على تنفيذ أي خطط لإنعاش الاقتصاد، مطالباً باستقالته فالدولة التركية باتت كشركة عائلية الرئيس يحكم وصهره يحكم قبضته على الخزائن بحسب قوله.

وطالب زعيم المعارضة التركية مجددا بوضع دستور جديد للبلاد يضمن إزالة جميع العقبات التي تعترض حرية الفكر والمعتقدات والإعلام وحرية تكوين النقابات ومبدأ الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء.

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