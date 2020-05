بعد مخالفة المقاهي للحظر.. بوالخطابية يؤكد اتخاذ كافة الاجراءات الرادعة تجاه المخالفين

حذر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية،

الاثنين، من فتح المقاهي بالبلدية بأي شكل من الأشكال، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات

القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

وأوضح بوالخطابية، فى بيان له نشر عبر الصفحة الرسمية للبلدية

بموقع التواصل الاجتماعي” فيسبوك” ، أنه لوحظ أن العديد من المقاهي قد فتحت

أبوابها وهو ما يعتبر مخالف لقوانين الحظر المفروض، لافتا إلى أن أفراد الأمن سوف

يباشرون اعتباراً من اليوم الحملة المكثفة والمرور على المقاهي في كل الأحياء.

وأعتبر أن هذه المقاهي تمثل خطورة فى انتشار كورونا،

خاصة فى ظل تواجد العمالة الوافدة والهجرة غير الشرعية، مطالبا المواطنين الإلتزام

بهذه التعليمات.

