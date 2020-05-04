صحة الوفاق تتفقد استعدادات المرافق الطبية لكورونا

قامت إدارة التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بحكومة الوفاق بجولة ميدانيه للوقوف على جاهزية الأطقم الطبية لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا بمجمع عيادات زاوية الدهماني ومراقبة مدى الالتزام بمعايير الوقاية والمحافظة والسلامة للمترددين على المركز والأطقم الطبية .

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أن الجولة شملت زيارة مستشفى ابي سليم للوقوف على سير العمل والالتزام بكافة الاحتياطات لمكافحة العدوى والوقاية من الأمراض مع تقديم الخدمات الصحية الطارئة للمترددين والالتزام بتوصيات وزارة الصحة الاحترازية في استعمال الأدوات الشخصية والتعقيم وغيرها.

وشدد مكتب التفتيش والمتابعة على أنه لن يقصر في أخذ الإجراءات اللازمة حيال المقصرين والمتهاونين وإحالتهم لقسم التحقيق بمكتب التفتيش والمتابعة حفاظا على سلامة المواطنين والأطقم الطبية.