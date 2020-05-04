وزارتا المالية والداخلية تبحثان هذه الموضوعات

عقد اجتماع تقابلي بين ممثلين عن وزارتي المالية والداخلية بحكومة الوفاق لمناقشة مقترح وزارة الداخلية بإحالة مخصصات الجهات التابعة للوزارة إلى ديوان الوزارة ( تنفيذ الترتيبات المالية بشكل قطاعي ) كما نوقش حساب الودائع والامانات والحسابات الختامية للوزارة.

وضم الاجتماع عن وزارة المالية مدير إدارة الخزانة، مدير إدارة الموارد المالية، مدير إدارة المتابعة، مدير إدارة الميزانية، رئيس اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات وعن وزارة الداخلية مدير الإدارة المالية، المراقب المالي، رئيس قسم المرتبات وعدد من رؤساء أقسام أخرى تابعة للإدارة المالية بوزارة الداخلية.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة المالية بحكومة الوفاق أن الاجتماع يأتي في إطار تنفيذ تعليمات الوزراء باجتماعاتهم السابقة بشأن التنسيق والتواصل المستمر لتذليل الصعاب.

وأكد المشاركون في الاجتماع على أهمية هذه الاجتماعات ودورها في تحقيق التواصل والتكامل بين مؤسسات الدولة .