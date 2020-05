“مكافحة الأمراض” يقدم إرشادات وقائية للعائدين من الخارج

قدم المركز الوطني لمكافحة الأمراض مجموعة من الإرشادات الوقائية للمواطنين المقرر عودتهم إلى ليبيا ابتداءً من غد الثلاثاء، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

ومن هذه الإرشادات، ضرورة تعبئة نموذج المتابعة الصحية، والالتزام بإجراءات الوقاية اللازمة من حجر منزلي بعد العودة واتباع تعليمات التباعد الاجتماعي بمنع الزيارات العائلية والأصدقاء، بالإضافة إلى المداومة على غسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو فرك اليدين بالمطهرات الكحولية، مع ضرورة التواصل مع المركز في حالة الشعور بأي أعراض كارتفاع حرارة الجسم أو السعال.

