اخبار ليبيا الان

«العكروت»: نظام الحكم في قطر يتمتع بحماية متينة بفضل القواعد التركية والأمريكية

تم النشر منذُ 24 دقيقة
تعليقات
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على الأنباء المتواترة حول حدوث إنقلاب عسكري في قطر، وسماع انفجارات، حيث انتشرت هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “لا أظن بوجود أي خطر على نظام الحكم في قطر، فهو محميٌ حمايةً متينة جداً، والقواعد التركية والامريكية ستحبط أي محاولة لزعزعة النظام الحاكم” على حد قوله.

وتابع سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على حسابه، قائلاً: “أعتقد أن ما يجري مجرد محاولة يتم اخمادها باسرع مما يتوقع بعض المتابعين” على حد قوله.

الوسوم

قطر ليبيا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • نظام عميل للغرب وتركيا وسيذكر التاريخ حكامه باللعنات كما يذكر تاريخ ليبيا عملاء ليبيا الذين خدموا مع الطليان ولاعوها وشد عندك هذا واحد منهم
     ( عميل ايطاليا ) باندة يوسف خربيش (مليشيا فساطو )  أو كما يسمى (باندة فساطو) شارك هذا الرجل ومن معه في الحملة على كل مدن ليبيا المقاومة للاحتلال الايطالي الي جانب جيش إيطاليا وسرق أموال وأرزاق الليبين حتي يقال انه اصبح اغني رجل في ليبيا بسبب عمالته لإيطاليا واغتصابه لاموال واراضي الليبيين وهو نفس الشخص الذي سلم سيف الطاعة للدوتشي موسوليني بعد زيارته لليبيا . كما يظهر بالصور المرفقة كما يوجد له مقطع فيديو عاليوتيوب وهو يسلم سيف الطاعة للدوتشي. وظهر ايضاً في صور المسيرة التي اقامها العملاء لاستقبال موسيليني في طرابلس. يقول فيه الشيخ سوف المحمودي
    ستين ليلة نرحلو ونواطو ،،،،
    ولانحملوش الذل من فساطو
     ستين عيلة نشربو في شيشة ،
    ،،،، ولانحملوش الذل من خربيشة

    رد