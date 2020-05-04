«العكروت»: نظام الحكم في قطر يتمتع بحماية متينة بفضل القواعد التركية والأمريكية

علق محمد خليفة العكروت، سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على الأنباء المتواترة حول حدوث إنقلاب عسكري في قطر، وسماع انفجارات، حيث انتشرت هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال “العكروت” على حسابه بـ”فيسبوك” اليوم الإثنين: “لا أظن بوجود أي خطر على نظام الحكم في قطر، فهو محميٌ حمايةً متينة جداً، والقواعد التركية والامريكية ستحبط أي محاولة لزعزعة النظام الحاكم” على حد قوله.

وتابع سفير ليبيا الأسبق لدى سلطنة عمان والبحرين، على حسابه، قائلاً: “أعتقد أن ما يجري مجرد محاولة يتم اخمادها باسرع مما يتوقع بعض المتابعين” على حد قوله.