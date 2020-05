رصد وتقصي درنة : انتهينا من الكشف على الدفعة الثانية من العالقين القادمين من مصر

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى بمدينة درنة، الاثنين، الانتهاء من توقيع الكشف على الدفعة

الثانية من العالقين القادمين من مصر .

وأوضح المركز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”،

أن فريق الرصد و الأستجابة قام بتوقيع الكشف على المواطنين الذين وصلوا أمس إلى

منتجع إيمليا بمدينة درنة .

