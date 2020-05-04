اخبار ليبيا الان

رصد وتقصي درنة : انتهينا من الكشف على الدفعة الثانية من العالقين القادمين من مصر

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى بمدينة درنة، الاثنين، الانتهاء من توقيع الكشف على الدفعة
الثانية من العالقين القادمين من مصر .

وأوضح المركز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”،
أن فريق الرصد و الأستجابة قام بتوقيع الكشف على المواطنين الذين وصلوا أمس إلى
منتجع إيمليا بمدينة درنة .

The post رصد وتقصي درنة : انتهينا من الكشف على الدفعة الثانية من العالقين القادمين من مصر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك