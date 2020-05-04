أعلن مركز الرصد و الاستجابة الأولى بمدينة درنة، الاثنين، الانتهاء من توقيع الكشف على الدفعة
الثانية من العالقين القادمين من مصر .
وأوضح المركز، فى بيان له عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”،
أن فريق الرصد و الأستجابة قام بتوقيع الكشف على المواطنين الذين وصلوا أمس إلى
منتجع إيمليا بمدينة درنة .
The post رصد وتقصي درنة : انتهينا من الكشف على الدفعة الثانية من العالقين القادمين من مصر appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.
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