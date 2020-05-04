تطوير قواعد البيانات الشاملة لـ«عمل الوفاق»

ناقش اجتماع في وزارة العمل بحكومة الوفاق آليات دعم وتطوير قواعد البيانات الشاملة والمتخصصة، مشيرا إلى أهمية قضية التشغيل في ظل المتغيرات الكبيرة التي شهدتها ليبيا خلال الأعوام الأخيرة والتي ساهمت في فقدان المواطنيين لإعمالهم نتيجة الحرب.

وتابع وكيل وزارة العمل خالد الشرع مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق مسعود القذافي، ومدير إدارة التخطيط بالمركز المهندس وليد الشريف ورئيس قسم الشؤون الفنية المهندس محمد الحوالي أمس الأحد قاعدة البيانات التفصيلية المسجلة بمنظومات المركز، وفق الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكد الشرع أن «حجم التحديات التي تواجه ليبيا أصبحت كبيرة جداً»، مشيرة إلى أن «القطاعات المختلفة في الاقتصاد الوطني لا يمكنها ان تعمل بالشكل الصحيح في ظل هذا الاختلال الكبير في معطيات سوق العمل».

وفي مارس الماضي، أعلنت وزارة العمل أن أعداد الباحثين عن العمل المسجلين ضمن منظوماتها بلغ 118.018 ألف باحث وباحثة في كامل ربوع ليبيا حتى نهاية العام الماضي 2019.

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