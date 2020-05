أعلنت هيئة السلامة الوطنية بطرابلس، الإثنين، انتشال جثمان غريق لشخص افريقي الجنسية بالقرب من منطقة السياحية.

وأضافت الهيئة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن فرق الانقاذ البحري قامت بتسليم الجثمان للجهات المختصة.

