اليوم .. لجنة منح اذن مزاولة النشاطات التجارية تستأنف مهام عملها بسرت

أعلنت بلدية سرت، الاثنين، أن لجنة منح اذن مزاولة النشاطات

التجارية، سوف تستأنف مهام عملها في التفتيش على المحال التجارية التي تعمل بإذن المزاولة

.

وأكدت البلدية، فى بيان لها عبر الصفحة الرسمية بموقع

التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، أن اللجنة ستكون متواجدة بمقر البلدية لاستقبال

ملفات المحال التي لم يسبق لها أخد اذن المزاولة.

