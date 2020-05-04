“سيالة” والسفير الإيطالي يبحثان الملف الليبي

بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة مع سفير إيطاليا بوتشينو جريمالدي، مبادرة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وإعلان المشير خليفة حفتر، إسقاط اتفاق الصخيرات.

وبحسب بيان نشرته وزارة الخارجية في حكومة الوفاق فإن اللقاء تطرق أيضا لآخر تطورات المعارك في العاصمة طرابلس خصوصا خلال شهر رمضان.

وبحث اللقاء رؤية كل من إيطاليا وألمانيا حول عملية الاتحاد الأوروبي إيريني وخطتها لمراقبة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وكان وزير خارجية إيطاليا لويجي دي مايو قد أكد في وقت سابق أن بلاده لن تقدم أي إسناد عسكري في ليبيا مشددا على ألا بديل للعمل السياسي في ليبيا وأن إيطاليا لن تدعم الإسناد العسكري في ليبيا، وأن مخرجات مؤتمر برلين هي الخيار الوحيد لتجاوز الأزمة الليبية ، مضيفا أن الخطوة الأولى المهمة هي وقف دخول الأسلحة إلى ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية