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«جلال القبي»: حفظك الله يا قطر من شر الانقلاب

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

علق جلال القبي، الذي يقدمه نفسه بوصفه “إعلامي” في ما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” على الأنباء المتواترة حول حدوث إنقلاب عسكري في قطر، وسماع انفجارات، حيث انتشرت هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال “القبي” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “في حفظ الله يا قطر، ربي يبعد عنكم الانقلاب والانقلابيين” على حد قوله.

وتعاني قطر من انقسامات داخل الأسرة الحاكمة، وهو ما يهدد بعدم استقرار المشيخة الخليجية مستقبلاً.

وتدعم قطر وتركيا، مليشيات حكومة “السراج” بالأسلحة والذخائر والمرتزقة السوريين، لمحاربة الجيش الوطني الليبي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن القاضية بحظر التسليح في ليبيا منذ 2011م.

الوسوم

قطر ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • باى باى الحمدين فالبغل حمد الذى دمر سوريا مات سريريا والحمد الثانى بن جاسم دبر الانقلاب الفاشل بعد احالته للتحقيق بتهمة فساد وفى النهاية تخلصنا من اثنين من كلاب الصهاينة كان لهم دور قذر فى تدمير ليبيا واحد مات بالكورونا حمد بن خليفة والثانى حاول الانقلاب على تميم بعد تحويله للتحقيق فى قضية فساد نتج عنه انهيار مستشفى المهم هو هلاك الحمدين وغدا نرى سقوط المعتوه فى تركيا بعد انهيار اقتصادى قادم وثورة جياع موتوا يارعاع الاخوان من الخوف

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  • المهم ان قطر سيحدث بها تغيير بعد نهاية الحمدين وقد يتدخل العقلاء فى الاسرة المالكة لتغيير المسار وهو ما سنراه قريبا فلن يسمح الشعب القطرى بان ينهب المعتوه ثروة الشعب القطرى بكام كلب تركى فى قطر

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  • متخلف عقليا فقطر قائمة على نظم انقلابية ابا عن جد وحتما سيحدث كل مدة انقلاب طالما انه نظام مستبد يقمع شعبه وارادة الشعب سنتصر بعد نفوق الحمارين حمد بن خليفة على يد الكورونا وحمد بن جاسم شر خلق الله الصهيونى الانقلابى الفاشل

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