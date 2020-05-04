«جلال القبي»: حفظك الله يا قطر من شر الانقلاب

علق جلال القبي، الذي يقدمه نفسه بوصفه “إعلامي” في ما يعرف بـ”عملية بركان الغضب” على الأنباء المتواترة حول حدوث إنقلاب عسكري في قطر، وسماع انفجارات، حيث انتشرت هذه الأخبار خلال الساعات الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

قال “القبي” على حسابه بـ”تويتر” قائلاً: “في حفظ الله يا قطر، ربي يبعد عنكم الانقلاب والانقلابيين” على حد قوله.

وتعاني قطر من انقسامات داخل الأسرة الحاكمة، وهو ما يهدد بعدم استقرار المشيخة الخليجية مستقبلاً.

وتدعم قطر وتركيا، مليشيات حكومة “السراج” بالأسلحة والذخائر والمرتزقة السوريين، لمحاربة الجيش الوطني الليبي، في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن القاضية بحظر التسليح في ليبيا منذ 2011م.